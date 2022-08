Juan Gabriel habría ocultado relación AMOROSA con su hijo adoptivo Luis Alberto Aguilera Jr

Entornointeligente.com /

Tras casi seis años de su muerte, el llamado «Divo de Juárez» sigue dando de qué hablar, y es que, uno de sus hijos se encuentra prófugo de la justicia. Pero esto no es lo que ha llamado la atención, sino que recientemente una persona muy cercana a Juan Gabriel reveló, que el artista habría ocultado una relación amorosa que sostuvo con su hijo adoptivo , Luis Alberto Aguilera Jr .

De acuerdo con las declaraciones compartidas por Alberto Gómez, piscológo que dijo ser muy amigo de Juan Gabriel , reveló en una entrevista para Chisme No Like que el «Divo de Juárez» nunca adoptó a Luis Alberto Aguilera Jr . Por lo que la única relación que sostuvo con su hijo adoptivo , no fue nada más que amorosa por lo que habría ocultado esto a través de la supuesta relación de padre e hijo.

Noticias Relacionadas Además, el amigo de Juan Gabriel señaló que no existen documentos legales que avalen que Luis Alberto Aguilera Jr . en verdad fue su hijo adoptivo . «Sé que mucha gente se va a molestar por esto, pero la verdad poco a poco tiene que ir saliendo. Todos saben que Jr. (Luis Alberto Aguilera) siempre se ha referido a Juan Gabriel como su papá, pero no lo era» .

Pero lo que dejó claro que la relación amorosa que se dió entre Juan Gabriel y Luis Alberto Aguilera Jr su hijo adoptivo , se dió cuando el joven ya era mayor de edad, pero a pesar de esto el «Divo de juárez», la habría ocultado para mantener las apariencias. Pues todos pensaban que la relación que tenían era de padre e hijo, lo que ahora fue desmentido por este amigo del cantante.

«Conocí a Luis Alberto cuando llegó a la vida de Juan Gabriel. Tenía 14 años. Quiero aclarar que cuando él cumplió la mayoría de edad había una relación que no era de padre hijo, era de pareja» ; con estas declaraciones dejó claro que él solo quiere dar a conocer la verdad acerca del hijo adoptivo de Juan Gabriel , Luis Alberto Aguilera Jr.

Por su parte, Luis Alberto Aguilera Jr es buscado por la justicia debido a que violó sus derechos de libertad condicional en el 2016, después de que el 2012 fuera acusado de acoso hacía un funcionario. Hasta ahora se sabe que no han dado con el paradero del hijo adoptivo de Juan Gabriel , por lo que la noticia de que había sido arrestado ha sido desatendida por el sheriff de Ray Vaquera.

