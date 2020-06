Entornointeligente.com /

ou cadastre-se grátis grupo globo sair da conta Maranhão registra pico de mortes por Covid-19 em 24h pela 6ª vez São 39 registros de mortes pela doença em apenas um dia, que já aconteceram cinco outras vezes, todas no mês de junho. Por Rafael Cardoso, G1 MA — São Luís, MA

28/06/2020 19h57 Atualizado 2020-06-29T00:01:47.168Z

1 de 1 Representação do novo coronavírus — Foto: Getty Images/BBC Representação do novo coronavírus — Foto: Getty Images/BBC

O Maranhão registrou neste domingo (28) o maior número de mortes pela Covid-19 em 24 h desde o início da pandemia do novo coronavírus. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Foram 39 mortes registradas e é a sexta vez que isso acontece. O mesmo número já foi atingido no dia 24, 22, 20, 12 e 08 de junho. Ao todo, 1982 pessoas morreram pela doença no estado.

Mortes por Covid-19 no Maranhão Por data de publicação pela Secretaria de Saúde Fonte: Secretaria de Estado de Saúde (SES) Os novos óbitos registrados nas seguintes cidades: Rosário (1), Brejo (1), Pedreiras (1), São José de Ribamar (1), Amarante do Maranhão (1), Monção (1), Colinas (1), Altamira do Maranhão (1), Bacabal (1), Paulo Ramos (1), Santa Inês (1), São João do Sóter (1), São Roberto (1), Vitorino Freire (2), Grajaú (2), Codó (2), Coelho Neto (5) e São Luís (15).

Na revisão de dados, um caso de Lajeado Novo, um caso de Jatobá, um caso de Açailândia e um caso de Pedreiras foram excluídos por duplicidade. Em razão de mudança de domicílio do paciente, um caso de Jatobá passou a ser notificado em Colinas e um caso de Coroatá passou para Codó.

O último boletim da SES também aponta 397 novos casos registrados em 24h, fazendo o Maranhão chegar a 78.512 casos no total. Dentre esses casos, 58.369 pacientes já se recuperaram

Casos confirmados do novo coronavírus no Maranhão Por data de publicação pela Secretaria de Saúde Fonte: Secretaria de Estado de Saúde (SES) O QUE FAZER : Para onde ir, caso apareçam os sintomas DÚVIDAS: Veja mais de 40 perguntas e respostas GUIA ILUSTRADO: Conheça mais sobre a Covid-19

Casos por município

O novo coronavírus atinge 215 municípios em todo o Maranhão, segundo a Secretaria de Saúde no Maranhão. Veja a lista das cidades abaixo:

Açailândia – 2519 Afonso Cunha – 70 Água Doce do Maranhão – 191 Alcântara – 30 Aldeias Altas – 64 Altamira do Maranhão – 51 Alto Alegre do Maranhão – 294 Alto Alegre do Pindaré – 394 Alto Parnaíba – 67 Amapá do Maranhão – 3 Amarante do Maranhão – 455 Anajatuba – 151 Anapurus – 511 Apicum-Açu – 196 Araguanã – 382 Araioses – 358 Arame – 150 Arari – 149 Axixá – 59 Bacabal – 1645 Bacabeira – 123 Bacuri – 338 Bacurituba – 18 Balsas – 600 Barão de Grajaú – 13 Barra do Corda – 1266 Barreirinhas – 268 Bela Vista do Maranhão – 100 Belágua – 158 Benedito Leite – 17 Bequimão – 167 Bernardo do Mearim – 45 Boa Vista do Gurupi – 12 Bom Jardim – 440 Bom Jesus das Selvas – 582 Bom Lugar – 120 Brejo – 203 Brejo de Areia – 76 Buriti – 205 Buriti Bravo – 25 Buriticupu – 1084 Buritirana – 201 Cachoeira Grande – 61 Cajapió – 5 Cajari – 119 Campestre do Maranhão – 158 Cândido Mendes – 24 Cantanhede – 270 Capinzal do Norte – 222 Carolina – 130 Carutapera – 236 Caxias – 923 Cedral – 71 Central do Maranhão – 15 Centro do Guilherme – 51 Centro Novo do Maranhão – 271 Chapadinha – 1752 Cidelândia – 201 Codó – 1771 Coelho Neto – 984 Colinas – 437 Conceição do Lago-Açu – 126 Coroatá – 402 Cururupu – 258 Davinópolis – 193 Dom Pedro – 45 Duque Bacelar – 164 Esperantinópolis – 512 Estreito – 546 Feira Nova do Maranhão – 20 Fernando Falcão – 376 Formosa da Serra Negra – 60 Fortaleza dos Nogueiras – 37 Fortuna – 119 Godofredo Viana – 52 Gonçalves Dias – 72 Governador Archer – 174 Governador Edison Lobão – 173 Governador Eugênio Barros – 110 Governador Luiz Rocha – 23 Governador Newton Bello – 271 Governador Nunes Freire – 580 Graça Aranha – 87 Grajaú – 864 Guimarães – 117 Humberto de Campos – 174 Icatu – 167 Igarapé do Meio – 140 Igarapé Grande – 566 Imperatriz – 3918 Itaipava do Grajaú – 85 Itapecuru-Mirim – 434 Itinga do Maranhão – 391 Jatobá – 28 Jenipapo dos Vieiras – 127 João Lisboa – 195 Joselândia – 207 Junco do Maranhão – 90 Lago da Pedra – 798 Lago do Junco – 78 Lago dos Rodrigues – 126 Lago Verde – 239 Lagoa do Mato – 0 *Dados da SES Lagoa Grande do Maranhão – 81 Lajeado Novo – 33 Lima Campos – 414 Loreto – 6 Luís Domingues – 36 Magalhães de Almeida – 88 Maracaçumé – 361 Marajá do Sena – 104 Maranhãozinho – 263 Mata Roma – 233 Matinha – 200 Matões – 74 Matões do Norte – 126 Milagres do Maranhão – 85 Mirador – 93 Miranda do Norte – 137 Mirinzal – 77 Monção – 229 Montes Altos – 129 Morros – 113 Nina Rodrigues – 74 Nova Colinas – 4 Nova Iorque – 9 Nova Olinda do Maranhão – 239 Olho D'água das Cunhãs – 362 Olinda Nova do Maranhão – 137 Paço do Lumiar – 449 Palmeirândia – 27 Paraibano – 101 Parnarama – 56 Passagem Franca – 70 Pastos Bons – 35 Paulino Neves – 100 Paulo Ramos – 386 Pedreiras – 1091 Pedro do Rosário – 80 Penalva – 181 Peri-Mirim – 137 Peritoró – 306 Pindaré-Mirim – 388 Pinheiro – 560 Pio Xii – 595 Pirapemas – 228 Poção de Pedras – 270 Porto Franco – 209 Porto Rico do Maranhão – 76 Presidente Dutra – 680 Presidente Juscelino – 21 Presidente Médici – 127 Presidente Sarney – 143 Presidente Vargas – 36 Primeira Cruz – 35 Raposa – 107 Riachão – 31 Ribamar Fiquene – 123 Rosário – 218 Sambaíba – 4 Santa Filomena do Maranhão – 15 Santa Helena – 1077 Santa Inês – 3380 Santa Luzia – 1321 Santa Luzia do Paruá – 205 Santa Quitéria do Maranhão – 343 Santa Rita – 181 Santana do Maranhão – 70 Santo Amaro do Maranhão – 44 Santo Antônio dos Lopes – 404 São Benedito do Rio Preto – 391 São Bento – 220 São Bernardo – 496 São Domingos do Azeitão – 36 São Domingos do Maranhão – 329 São Félix de Balsas – 0 *Dados da SES São Francisco do Brejão – 169 São Francisco do Maranhão – 9 São João Batista – 87 São João do Carú – 201 São João do Paraíso – 36 São João do Sóter – 81 São João dos Patos – 74 São José de Ribamar – 883 São José dos Basílios – 31 São Luís – 12871 São Luís Gonzaga do Maranhão – 88 São Mateus do Maranhão – 675 São Pedro da Água Branca – 219 São Pedro dos Crentes – 38 São Raimundo das Mangabeiras – 141 São Raimundo do Doca Bezerra – 70 São Roberto – 56 São Vicente Ferrer – 73 Satubinha – 91 Senador Alexandre Costa – 109 Senador La Rocque – 137 Serrano do Maranhão – 109 Sítio Novo – 219 Sucupira do Norte – 10 Sucupira do Riachão – 7 Tasso Fragoso – 25 Timbiras – 273 Timon – 1300 Trizidela do Vale – 497 Tufilândia – 22 Tuntum – 516 Turiaçu – 149 Turilândia – 243 Tutóia – 675 Urbano Santos – 887 Vargem Grande – 413 Viana – 219 Vila Nova dos Martírios – 87 Vitória do Mearim – 192 Vitorino Freire – 812 Zé Doca – 1984

Faixa etária dos pacientes

0 a 9 anos – 1190 casos 10 a 19 Anos – 3947 casos 20 a 29 Anos – 11078 casos 30 a 39 Anos – 16071 casos 40 a 49 Anos – 12920 casos 50 a 59 Anos – 8965 casos 60 a 70 Anos – 6834 casos Mais de 70 – 5898 casos Não informado – 11609 casos

Percentual de casos por sexo

Masculino – 46% Feminino – 54%

Taxa de ocupação de leitos de UTI

Leitos de UTI para a Covid-19 na Grande São Luís

Total de leitos de UTI – 176 Leitos ocupados de UTI – 134 % de ocupação das UTIs – 76,14%

Leitos clínicos para a Covid-19 na Grande São Luís

Total de leitos – 452 Leitos ocupados – 125 Porcentagem de ocupação – 27,65%

Leitos de UTI para a Covid-19 em Imperatriz

Total de leitos – 54 Leitos ocupados – 43 Porcentagem de ocupação – 79,63%

Leitos clínicos para a Covid-19 em Imperatriz

Total de leitos – 81 Leitos ocupados – 59 Porcentagem de ocupação – 72,84%

Leitos de UTI para a Covid-19 nas demais regiões

Total de leitos – 215 Leitos ocupados – 125 Porcentagem de ocupação – 58,14%

Leitos clínicos para a Covid-19 nas demais regiões

Total de leitos – 603 Leitos ocupados – 307 Porcentagem de ocupação – 50,91%

Cuidados

Para evitar a proliferação do vírus, o Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas

CORONAVÍRUS VÍDEOS: Coronavírus: perguntas e respostas

VACINA: testes estão em andamento pelo mundo; SIGA as novidades

Manual das máscaras: como fazer, como usar e a importância do uso

Como se prevenir do coronavírus?

Coronavírus, Covid-19, Sars-Cov-2 e mais: confira os termos da pandemia

Saiba quais os sintomas do coronavírus e quando procurar um médico

Veja quais são os grupos mais vulneráveis ao coronavírus e por quê

Veja o que é #FATO ou #FAKE sobre o coronavírus

