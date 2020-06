¡Entérate de los detalles! Paris Fashion Week prepara su pasarela digital

Indiscutiblemente, ha quedado muy claro que los seres humanos hemos tomado la palabra resiliencia y la hemos utilizado como bandera de resistencia y de probar de lo que estamos hechos, algo que ha quedado evidenciado con todas las propuestas y nuevas estrategias que han surgido tras la pandemia del COVID-19. Y una de las industrias que ha sabido adaptarse, transformar su esencia y plasmar nuevos formatos ha sido la moda que, en los últimos meses, ha demostrado formas innovadoras para presentar sus colecciones, tomando nuevos caminos que han causado furor. Es así, como se han hecho los magnos eventos del mundo textil, justo como lo que veremos próximamente con el Paris Fashion Week que, desde ya, está arrancado los motores para exhibir sus nuevas propuestas

Indiscutiblemente, ha quedado muy claro que los seres humanos hemos tomado la palabra resiliencia y la hemos utilizado como bandera de resistencia y de probar de lo que estamos hechos, algo que ha quedado evidenciado con todas las propuestas y nuevas estrategias que han surgido tras la pandemia del COVID-19. Y una de las industrias que ha sabido adaptarse, transformar su esencia y plasmar nuevos formatos ha sido la moda que, en los últimos meses, ha demostrado formas innovadoras para presentar sus colecciones, tomando nuevos caminos que han causado furor. Es así, como se han hecho los magnos eventos del mundo textil, justo como lo que veremos próximamente con el Paris Fashion Week que, desde ya, está arrancado los motores para exhibir sus nuevas propuestas.

ADAPTÁNDOSE al cambio

Ya hemos visto cómo la pasarela de México y Londres tomaron el torno por las astas y ofrecieron un increíble show con sus nuevas colecciones vía digital, justo como lo hará Milán dentro de poco. A esta nueva onda se les va a unir el Paris Fashion Week, desfile que retomará su agenda del 28 de septiembre al 6 de octubre para presentar las colecciones de la temporada primavera-verano 2021.

View this post on Instagram On the occasion of Fall/Winter 2020/2021 Haute Couture Collections, The #FHCM is organizing a Haute Couture online event. It will take place from July 6th to July 8th 2020. This event will be structured around a dedicated platform. The principle of the official calendar is maintained. Each House will be represented in the form of a creative film/video. Additional content will be included in an editorialized section of the platform. All of this will be widely shared on the main international media networks.

A post shared by FHCM (@fhcm) on May 28, 2020 at 9:39am PDT

¿qué esperar de esta edición?

Y muchos se preguntarán… ¿cómo harán para realizar este show, uno de los más importantes de la industria? Pues, como era de esperarse esta nueva versión no será igual que las anteriores, por lo que debido a la pandemia los shows se realizarán en vivo, sin audiencia o con muy pocos invitados, todo dependiendo de la marca. De tal forma, los diseñadores tendrán que seguir las indicaciones sanitarias impuestas por el gobierno, obligándolos a repensar sus locaciones y la lista de invitados, por lo que quizás se podrán ver muchos más desfiles al aire libre, muy al estilo de Jacquemus o Marine Serre.

A su vez, el Paris Fashion Wekk será en esta ocasión una mezcla de contrastes entre eventos físicos, digitales y virtuales alrededor del mundo. Además, la Fédération de la Haute Couture et de la Mode , la autoridad de la moda en París, dio a conocer que los desfiles de moda femenino se realizarán en las fechas antes mencionadas y, además, serán complementados por una plataforma en línea, una estrategia y oportunidad perfecto para editores y amantes de la moda que no puedan asistir al desfile por la situación actual, y así puedan verlo desde la comodidad de sus casas.

View this post on Instagram The Fédération de la Haute Couture et de la Mode confirms the holding of Womenswear Paris Fashion Week®. It will take place from Monday, September 28th to Tuesday, October 6th and will comply for its implementation to the recommendations of public authorities. Its organization will be completed by the platform set up for Paris FashionWeek® online.

A post shared by FHCM (@fhcm) on Jun 24, 2020 at 6:39am PDT

Hasta los momentos no se conoce un calendario oficial, ni tampoco la lista completa de las firmas que hayan confirmado su asistencia en este evento tan importante, como lo fue el caso de Michael Kors, Gucci y Saint Laurent que decidieron simplemente no formar parte en las semanas de la moda de Nueva York, Milán y París, respectivamente, siguiendo su propio ritmo hasta el próximo año. No obstante, con esta noticia se espera que muchas firmas como: Dios, Chloé, Kenzo, Louis Vuitton, Balenciaga, Alexander McQueen, entre otros, se apeguen al calendario tradicional.

