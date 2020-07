Coqueteo de Juntos a Mesa causa críticas e incredulidad

Entornointeligente.com /

En las últimas horas, el ámbito político boliviano se agitó por la versión de una posible alianza entre los frentes Juntos y Comunidad Ciudadana (CC) con miras a los comicios del 6 de septiembre, bajo el objetivo presentar un bloque sólido para enfrentar al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Pese a que el periodo de alianzas ya pasó en el calendario electoral, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, insinuó en una entrevista a un medio cruceño la posibilidad de conformar una opción fuerte y que la presidenta y candidata de Juntos,

Jeanine Áñez, haría el anuncio. Pero el Ministro fue desautorizado por el candidato a la vicepresidencia, Samuel Doria Medina.

El deslizar esta opción generó una serie de repercusiones en el ambiente político, particularmente en el MAS, que llegaron incluso desde Argentina.

“Los protagonistas del golpe de Estado y los responsables de las masacres de la crisis sanitaria y económica en Bolivia se juntan en conveniencia para reeditar la megacoalición del neoliberalismo”, escribió Evo Morales en su Facebook.

Para el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, los intereses partidarios y personales impiden a que las agrupaciones políticas opositoras al MAS se unan

“Siempre hemos pedido a los partidos políticos que se unan para hacer frente al MAS, ojalá que ahora tomen la invitación que hizo la presidente transitoria (Jeanine Áñez) y veamos cuáles son los resultados”, manifestó

Luis Fernando Camacho, candidato de la alianza Creemos, criticó que, mientras fallecen bolivianos por la pandemia, la “vieja clase política” esté armando todo para que “su rosca de privilegios” prevalezca. “Esa vieja política que ha convivido y se ha beneficiado de los 14 años del MAS“, dijo

“Cuándo van a entender que su tiempo ya pasó. Es tiempo de una nueva forma de hacer política, con los jóvenes y las mujeres que verdaderamente lucharon por la democracia. Ustedes atiendan la pandemia, den soluciones a la crisis de los hospitales y dedíquense a no quedar en la historia como el gobierno nefasto que nos llevó a la muerte”, señaló el excívico

Sin embargo, el candidato a la presidencia por CC, Carlos Mesa, dijo que no hay ninguna propuesta formal y que se referirá al tema cuando ésta le llegue. “No puedo dar una respuesta con cargo a algo que no ha ocurrido, responderé cuando se haga formal”, indicó

El candidato a la vicepresidencia por ese mismo partido, Gustavo Pedraza, en contacto con una emisora, aclaró que no se tiene ninguna conversación al respecto y que no hubo contactos, por lo que no se puede hablar de una alianza

“No conocemos formalmente de ninguna alianza, así que para qué vamos a opinar si no hay en la realidad (…) De acuerdo a la norma electoral, el tiempo de alianza ya ha precluido, registrar una alianza ahora ya no se puede”, aseguró

Pero el artífice que divulgó esta posible unidad, Murillo, refirió que esto no contempla el bajarse de candidaturas y lo que interesa es Bolivia

“No se refiere a bajar una u otra candidatura; se refiere a pensar en el país y no en los intereses políticos. Significa unidad por sobre todas las cosas. Los políticos estamos obligados a encontrar la fórmula de unidad”, indicó

El candidato a la vicepresidencia de la alianza Juntos, Samuel Doria Medina, desautorizó a Murillo y expresó que un posible acuerdo con Mesa no fue discutido dentro del oficialismo

“La posibilidad de una negociación con Mesa no se discutió en la alianza Juntos, así que entiendo que es una propuesta personal del ministro Murillo. Un diálogo debe prepararse con amplia participación para no ser una pérdida de tiempo”, escribió en su Twitter

JUNTOS PRESENTARÁ SUS DESCARGOS AL TSE

Ante la admisión de la demanda de Comunidad Ciudadana (CC) en contra de la alianza Juntos por la supuesta difusión ilegal de propaganda electoral disfrazada de campaña por la pandemia de Covid-19, el frente por el que candidatea la presidenta Jeanine Áñez anunció que presentará sus descargos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE)

El 1 de julio, el TSE admitió la demanda contra la alianza Juntos y otorgó un plazo de tres días hábiles para que el frente demandado responda a la denuncia y adjunte pruebas de descargo

José Luis Bedregal, vocero de Juntos, lamentó este hecho. “Es una pena que los partidos que nos han empujado a un escenario electoral absolutamente inoportuno, ahora utilicen este tipo de cosas para atacar a sus adversarios políticos”

