Ya nació la hija de Nacho y Melany Mille

Este domingo 5 de julio nació la hija de Nacho fruto de su actual relación con la ex presentadora de Televen, Melany Mille.

Aun se espera que el cantante dé a conocer a su linda princesa, ya que la información la suministro la periodista de espectáculo Yolimer Obelmejias a través de la cuenta de Instagram de “sábado en la noche”.

Según fuentes cercana al cantante venezolano la bebé habría nacido en una clínica privada en el estado oriental, el lugar podría ser la Isla de Margarita, donde la pareja reside desde hace algunos meses en donde pasa la cuarentena obligatoria.

Aún se desconoce el nombre de la niña, hasta el momento no hay más detalles.

Todavía la madre no ha realizado el anuncio oficial a través de sus redes sociales, mientras que Nacho “La Criatura” se apartó de las redes hace unos días, producto de constantes ataques por su nueva relación sentimental

Recordemos que su relación dio inicio a una serie de escándalos en la vida de Nacho, quien el año pasado aún estaba junto a la madre de sus otros hijos

La niña es la quita hija de Nacho, tiene 4 hijos varones, a Diego de su relación con Yoelmy Rivero, y a Miguel, Santiago y Matías con Inger Devera

Ya nació la hija de nacho Mendoza, y desde acá le enviamos felicitaciones a ambos por el nacimiento de su bebé

Hoy nació en Pampatar, estado Nueva Esparta, la primera hija de Nacho y Melanny Mille. La bebé, cuyo nombre no se conoce todavía, llegó al mundo por cesárea en la Maternidad “El Ángel”, ubicada en la avenida Aldonza Manrique, del estado oriental. Fuentes allegadas a la pareja revelaron que el ganador del Grammy Latino pidió que la clínica privada fuese cerrada en aras de la llegada de la primera niña de su familia. Todavía no se conoce el nombre de la bebé, fruto de la relación sentimental que el cantante sostiene desde el año pasado con la animadora y ex participante del Miss Venezuela 2015, ni cuánto pesó o midió. La pareja, que reside en la isla desde hace varios meses, tardó siete meses en confirmar el embarazo de la modelo y ex conductora del programa Lo actual del canal Televen. Fuente: @yolilu

