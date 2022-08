Juan Carlos Gazmuri: «Mucha gente ha entendido que esta elección no debiera responder al eje izquierda-derecha»

Entornointeligente.com /

SANTIAGO.- A solo dos meses del Plebiscito de salida del 4 de septiembre, la Casa Ciudadana por el Rechazo ha intensificado su despliegue, realizando esta semana varias actividades que han puesto el foco en materia de seguridad de la mano del movimiento No Más Víctimas y de su coordinador Juan Carlos Gazmuri, junto a otros voceros.

«El Gobierno y la Convención han manifestado una falta de empatía por el dolor de las víctimas y finalmente esta relativización y justificación de la violencia. La violencia se ve de manifiesto cuando el Gobierno decidió patrocinar el proyecto de indulto a los presos políticos, se vio cuando la Convención recibió con aplausos a la primera línea o cuando pedían la liberación de los mal llamados presos políticos mapuches», explicó Gazmuri al señalar por qué el tema es importante y una de sus banderas de campaña.

En entrevista con Emol, el coordinador de No Más Víctimas habla de las diferencias entre las campañas del Apruebo y del Rechazo, de la recta final antes de las elecciones, así como del rol que ha tenido el Gobierno en el proceso.

– ¿Por qué cree los chilenos deberían votar por el Rechazo? «Hemos transmitido que este texto es el reflejo de la indolencia que tuvo la Convención frente al dolor de las víctimas. Cómo se explica que no haya ninguna condena constitucional al terrorismo o que rechazaran casi sin ningún debate la iniciativa popular «Primero las víctimas» o la creación de una Defensoría para las víctimas. A la vez que establecían compensaciones económicas para quienes estén en prisión preventiva o el asegurar constitucionalmente el derecho de los privados de libertad para tener contacto directo, personal y permanente con sus redes. Nos hemos dedicado a que se escuche la voz y el testimonio de las víctimas que piden que rechacemos este texto constitucional…

En lo que llevamos de campaña hemos intentado enfatizar que la gente lea el contenido del texto que, creemos, que por sí solo da suficientes argumentos para rechazarlo. Pero queremos en las semanas que vienen enfatizar algo más: Llamamos a rechazar no sólo por lo malo y perjudicial que es el texto constitucional, sino también por la oportunidad invaluable que representa el Rechazo, el hacer las cosas bien, de forma dialogada, sin funas ni cancelaciones, de construir un Chile más sereno, distinto, en paz y más justo. Para nosotros el rechazar no es solamente en base a lo malo que es el texto, sino que también lo hacemos con un grado de ilusión de lo que podemos lograr a partir del 4 de septiembre».

«En el Rechazo somos muchos que sin militar, hemos tenido interés en opinar de lo que pasa en nuestras comunas (…) eso no le quita ni un ápice el carácter ciudadano a la campaña» Juan Carlos Gazmuri y críticas a los líderes de los movimientos por su historia política – Si gana el Rechazo, ¿cuál es el camino que le proponen a la ciudadanía después del 4 de septiembre? «Yo creo que el camino lo va a tener que definir eventualmente la ciudadanía, nos alegra ver que hay conversaciones en esa línea, porque si bien jurídicamente la Constitución actual va a seguir rigiendo en caso de que gane el Rechazo, políticamente ya hay un acuerdo muy transversal en torno a que hay que redactar un texto constitucional distinto.

Vemos que hay distintas alternativas que se han comentado como comisiones de expertos, procesos mixtos, pero lo más relevante es que ante cualquiera de las que se opte, creemos que si gana el Rechazo va a ser un balde de agua fría, un baño de humildad para la izquierda más extrema que con soberbia ha querido refundar Chile. En las historias de los países y en la vida de las personas pocas veces hay segundas oportunidades y el Rechazo es una segunda oportunidad que confiamos que Chile sabrá aprovechar».

– Los partidos oficialistas lograron un acuerdo de reformas al texto constitucional en caso de que gane el Apruebo, ¿no cree que esta propuesta sea viable? «Apenas se comunicó ese acuerdo salieron muchos de los partidos oficialistas que lo encabezaron, a decir que no eran más que ‘aclaraciones’ respecto al texto que venían a reafirmar lo esencial. Creemos que son declaraciones muy honestas, porque efectivamente no son cambios, sino cosméticos al texto, pero que a la vez se nos da la razón en muchas críticas que se nos habían dicho que eran fake news y finalmente reconocen que hay cosas que faltaron, por ejemplo, que el estado de emergencia nunca estuvo reconocido, que los tribunales indígenas quedaron eventualmente habilitados para conocer causas penales. El oficialismo no puede garantizar cambios sustantivos al texto constitucional, porque no quiere hacerlos, y eso quedó reflejado en el acuerdo.

«Es fundamental que logremos la mayor participación posible, porque creemos que eso va a favorecer al Rechazo eventualmente» Juan Carlos Gazmuri Yo creo que ahí hay una de las diferencias más importantes con la campaña del Apruebo, que en ese acuerdo instado por el Gobierno, encabezado por los diez partidos oficialistas que lideran la campaña del Apruebo, yo creo que lo bonito de la campaña del Rechazo es que no le pertenece a ningún partido ni coalición política. Hemos visto gente que siempre ha estado en bandos opuestos trabajando por un objetivo común y a gente que nunca se había metido en política. No es solamente ver a la derecha por el Rechazo, sino que también a los radicales, a los PPD, democratacristianos, socialdemócratas, del Partido de la Gente y a muchos ciudadanos como nosotros. Da cuenta que se trata de una causa país y también sienta las bases para la conversación después del 4 de septiembre».

Evaluación de la campaña – ¿Qué ha sido lo más difícil para la campaña del Rechazo? «Lo más negativo quizás es que hemos visto funas y cancelaciones a quienes piensan distinto, algunos incluso tratando de traidores a otros, porque van a rechazar este pésimo texto, pero que por temor a las represalias prefieren no decirlo públicamente. Eso es inaceptable en una democracia, que las personas no puedan dar su opinión libremente y lo hemos estado normalizando lamentablemente».

– El hecho de que los rostros políticos de la centroderecha se mantuvieran en segunda línea y que surgieran liderazgos de la centroizquierda por el Rechazo, ¿les ayudó en el objetivo que buscaban en esta campaña? «Sí, creo que eso ha logrado transmitir que el Rechazo -como te decía- no le pertenece a un sector político, ni a un partido ni a una coalición. El Rechazo es suficientemente amplio para que todos quienes no sean simplemente representados por este texto puedan hacerse parte de esta campaña y poder empujar una opción que creemos que es mejor para Chile. Dentro del comando de la Franja ciudadana hemos visto grupos que piensan distinto y hemos tenido incluso discusiones de cómo plasmar la franja, eso creo que no se hubiera dado en una campaña de una coalición o de un partido».

«Para nosotros el rechazar no es solamente en base a lo malo que es el texto, sino que también lo hacemos con un grado de ilusión de lo que podemos lograr a partir del 4 de septiembre» Juan Carlos Gazmuri

– ¿Y qué le parece la polémica por la publicación en Twitter del diputado Gonzalo de la Carrera, donde ironiza con el Apruebo y el Servel haciendo campaña en un cementerio. Esto daña al Rechazo? «Me parece impresentable y es algo que debemos condenar desde todos los sectores. Afortunadamente las campañas por el Rechazo, en especial la campaña ciudadana, han estado completamente alejadas de discursos odiosos y de comentarios como esos. Por el contrario, hemos buscado convocar con alegría, ilusión y esperanza».

– ¿Cómo ha sido la campaña en las zonas populares de Santiago y la recepción de la gente? «Ha sido muy buena. Cuando partió la campaña pensamos que iba a ser un poco más cuesta arriba, pero la verdad es que la recepción ha sido muy positiva, obviamente nos hemos encontrado con partidarios del Apruebo muy agresivos o intolerantes. Pero en la mayoría de los casos hemos visto gente que se da cuenta de que este texto está mal redactado, está mal hecho y hecho por gente que se tomó las cosas a la ligera y que fue muy poco empática con la situación que viven muchas familias, sobre todo en el tema de la seguridad y la delincuencia que ha sido lo que más nos hemos enfocado nosotros».

– En muchas de esas comunas el Presidente Gabriel Boric superó a José Antonio Kast, ¿cree que esa diferencia ya no está tan marcada? «Yo creo que ha habido mucha gente que ha entendido que esta elección no debiera responder al eje izquierda-derecha. Por eso que nos ha tocado ver gente que votó por Gabriel Boric en la segunda vuelta y que hoy dice que ‘me arrepiento de mi voto’ y otros que dicen ‘yo la verdad que habiendo votado siempre por la izquierda, hoy no estoy con este texto, porque sé que en el fondo nos va a llevar a un callejón sin salida. Ha sido muy grato ver cómo en las distintas comunas, en Independencia, Renca, Recoleta y Maipú, hemos tenido muy buena recepción en las ferias y en los puerta a puerta».

– Hay algunos desde el Apruebo que cuestionan el carácter ciudadano del Rechazo, argumentando que varios líderes de las organizaciones vienen del mundo político y que incluso han sido candidatos, como es su caso, ¿cómo responden a esas críticas? «En la campaña del Rechazo somos muchos que sin militar, hemos tenido interés en lo público, en opinar respecto de lo que pasa en nuestras comunas y no restarse de la discusión pública, yo creo que eso no le quita ni un ápice el carácter ciudadano a la campaña. Lo que la gente ha podido ver es una campaña que no responde a lógicas de partidos y es una campaña heterogénea, distinta, en la que no se busca imponer una determinada forma de pensar y eso creo que es lo que le da el carácter ciudadano a la campaña del Rechazo».

Rol de La Moneda – Han sido múltiples las acusaciones de la oposición de intervencionismo contra el Ejecutivo, ¿qué evaluación tienen del rol del Gobierno en la campaña? «Esta campaña informativa que ha hecho el Gobierno nos parece que es vergonzosa, hasta cierto punto nos parece que es media imposible, imposible que alguien tan camiseteado por una opción al momento de informar lo haga de manera neutra, y eso creo que ellos lo saben, pero les da lo mismo. Nosotros también hemos dicho que si es que el objetivo es informar, que nos den a los comandos del Rechazo la cantidad proporcional de textos para también informar y tampoco se ha hecho.

«En las historias de los países pocas veces hay segundas oportunidades y el Rechazo es una segunda oportunidad que confiamos que Chile sabrá aprovechar» Juan Carlos Gazmuri Yo esto también lo extendería a muchos de los municipios de la coalición de gobierno que lo que están haciendo es verdaderamente vergonzoso, o sea, hemos visto alcaldes haciendo puerta a puerta en pleno horario laboral, otros en los matinales a las 10 de la mañana haciendo campaña por el Apruebo, la otra vez escuchamos a la alcaldesa de La Pintana diciendo públicamente que el contralor ‘estaba rayando la papa’. Es gente que no fue electa para ser jefe de campaña, lo que estamos viendo es gravísimo y sienta un precedente muy peligroso y lamentablemente pareciera que lo estamos normalizando».

– En los últimos días hemos visto una preocupación por la información sobre la obligatoriedad del voto y los cambios de locales de votación, ¿les preocupa la participación? «Sí, nosotros creemos que es fundamental que logremos la mayor participación posible, primero porque creemos que eso va a favorecer al Rechazo eventualmente, creemos que mucha de la gente que según las encuestas está pensando en quedarse en la casa, es gente que de ir a votar lo haría por el Rechazo. También creemos que es súper importante, porque le va a dar mayor legitimidad al resultado del Plebiscito del 4 de septiembre. Aún así, creemos que el voto obligatorio es una buena noticia, porque como ciudadanos nos vuelve a establecer el voto no sólo como un derecho, sino como un deber, que es algo que se ha ido perdiendo en el tiempo. (…) Lamentamos que el Gobierno no ponga énfasis en la obligatoriedad del voto, creemos que eso dice algo a la ciudadanía».

– Quedan solo dos semanas para el Plebiscito, las últimas encuestas siguen mostrando al Rechazo arriba, ¿en qué se centrarán en la recta final? «Vamos a seguir transmitiendo la relevancia de ir al contenido del texto y de los problemas que este trae sobre todo en materia de seguridad y de protección a las víctimas y lo perjudicial que es en esta materia. Pero también queremos enfatizar el por qué rechazamos, no solamente por lo malo del texto, sino porque tenemos una ilusión detrás de la opción del Rechazo y de que se nos abra una segunda oportunidad (…) Entiendo que hay que hablar con la verdad y que se nos viene un camino que no va a resolver todos los problemas, pero que sí puede sentar las bases para empezar a hacerlo.

«El oficialismo no puede garantizar cambios sustantivos al texto constitucional» Juan Carlos Gazmuri Nosotros vamos a enfatizar el trabajo en terreno, lo estamos intensificando a medida que también aumentan los voluntarios que tenemos, los integrantes de nuestros equipos, hemos también aprendido a hacer instancias más colaborativas con otras organizaciones de la sociedad civil, articulándose y uniéndonos finalmente vamos a tener más fuerza».

– Esta semana pusieron énfasis en la seguridad con varias actividades, ¿creen que sea un factor decisivo para los chilenos al momento de decidir su voto? «Sí, indiscutiblemente. Es lamentable ver como casi todas las cifras y todos los delitos han subido respecto al 2021. Creemos que el Gobierno y su sector político no solamente han dado muestras de incompetencia en materias de seguridad, sino que tienen serios complejos en materia de seguridad y que terminamos pagando todos los chilenos y en especial las víctimas. La posibilidad de salir a la calle, de ir a su trabajo sin tener temor a sufrir un portonoza o una encerrona son parte de los derechos más básicos que el Estado debe asegurarle a la ciudadanía y no se está haciendo en este minuto. Lamentamos ver que en el ADN de este Gobierno muchas veces está el creer que la violencia que hemos visto, está en una medida justificada, por eso creemos que no se atreven a usar las herramientas que les da el Estado de Derecho». ¿Encontraste algún error? Avísanos

