Juan Carlos García confiesa su fetiche más intenso «Me causa morbo..» (+Video)

El actor habló públicamente sobre una parte específica que la atrae de una mujer Durante un capítulo del podcast de la animadora venezolana Daniela Di Giacomo, «Deja El Chou», el actor venezolano Juan Carlos García participó como invitado especial, dónde no desaprovechó ni un minuto para hablar detalles sobre su vida personal y revelar algunos detalles íntimos. De esta manera, el actor hizo público un fuerte fetiche que siente hacia una parte específica del cuerpo de la mujer.

García confesó que se siente atraído por los pies de las mujeres, por supuesto, más aún por los de su esposa Yuvanna Montalvo, de quién aseguró que «los tiene preciosos».

«Yo le miro los pies y me sube la pasión de nuevo… No sé, yo estoy enamorado de los pies de mi esposa, enamorado» expresó el actor.

Ante esto, Daniela le preguntó «¿Pero siempre has tenido como un kink (fetiche) con los pies de las mujeres, o son los de tu esposa específicamente?».

«No, a mi siempre me han llamado la atención unos pies bonitos, pero, mi esposa los tiene preciosos, pues a mí me encantan. Y no sólo me encantan osea, los pies de Yuvanna, me causan morbo» reveló Juan Carlos.

