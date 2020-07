Transportistas exigen bono semanal para cubrir crisis por covid-19

El presidente del Bloque de Transporte del Oeste de Caracas, Hugo Ocando , denuncia que no han recibido apoyo de las autoridades, al menos en lo que respecta a la desinfección de las unidades. «Lo hacemos nosotros con lo que tenemos jabón, cloro y agua, que es lo que nos alcanza con nuestros recursos». Juan Carlos Carvallo «La situación es muy difícil porque también la tarifa esta defasada, el último ajuste fue en enero. Ahora no podemos llevar usuarios de pie, estamos exigiendo un bono en apoyo a esa diferencia que no podemos cobrar, y se hacen los sordos; hay dinero para todo, pero no para apoyar a sectores vulnerables», expresó en entrevista con Áryeli Vera para Unión Radio

CARACAS.- A la crisis que enfrentaba el sector transporte por tarifas, dotación de repuestos y fallas para surtir combustible, se le suma la pandemia y sus efectos en el país, por lo que los trabajadores del volante están exigiendo al gobierno un bono en dólares semanal para cubrir las carencias que enfrentan.

El presidente del Bloque de Transporte del Oeste de Caracas, Hugo Ocando , denuncia que no han recibido apoyo de las autoridades, al menos en lo que respecta a la desinfección de las unidades. «Lo hacemos nosotros con lo que tenemos jabón, cloro y agua, que es lo que nos alcanza con nuestros recursos».

«La situación es muy difícil porque también la tarifa esta defasada, el último ajuste fue en enero. Ahora no podemos llevar usuarios de pie, estamos exigiendo un bono en apoyo a esa diferencia que no podemos cobrar, y se hacen los sordos; hay dinero para todo, pero no para apoyar a sectores vulnerables», expresó en entrevista con Áryeli Vera para Unión Radio.

Ocando puntualizó que la propuesta es de 100 dólares semanales, «es una propuesta que se pueda llevar a una mesa mesa para que se analice»; además afirma no contar con apoyo crediticio para soportar la situación.

«Somos el segundo punto de contagio del coronavirus ya que tenemos contacto directo con los usuarios, el cobro del pasaje, el distanciamiento es casi imposible; si la unidad es de 30 puesto solo podemos cargar 15 personas», comentó.

