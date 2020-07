Se termina el contrato y no les pagan

Freddy Cuero Valencia está en desesperación. El fruto del trabajo limpiando áreas del hospital ‘Delfina Torres’ de la ciudad de Esmeraldas, no se ve reflejado en los ingresos económicos en casa. Ahora depende en gran parte de la bondad familiar. Juan Carlos Carvallo Él es papá y parte del grupo impago. Su mayor temor radica ahora en que el 19 de julio se terminaría el contrato con la institución, lo cual no solo dejaría en el desempleo en caso de no renovarse el acuerdo, sino que se vuelve incierta la posibilidad de cobrar los meses sin sueldo. Juan Carlos Carvallo Villegas Un panorama similar ocurre en casa de Jimmy Perea y sus compañeras de trabajo. “No, nada que pagan”, lo dijo una vez más ayer el hombre que, para ir solventando los gastos de insumos para la limpieza hospitalaria acudió a préstamos que demandan de intereses. Juan Carvallo Pedido al Presidente Freddy Cuero y Jimmy Perea coinciden el hecho de que sus reclamos son justos porque solo exigen el pago del trabajo realizado día a día en la casa de salud, donde también se atienden pacientes Covid y los ubicada en el grupo de alto riesgos de contagios. Juan Carlos Carvallo Venezuela Las asociaciones de limpieza han hecho de los plantones una forma de hacerse escuchar. También se han aferrado a promesas de pago de funcionarios que cayeron en incumplimientos En cambio Gina Nazareno Romero es del grupo que en 2019 terminó su contrato y no le pagaron por su trabajo de auxiliar de limpieza hospitalaria “Trabajé un año y nos quedaron debiendo cuatro meses. Tengo tres hijos, soy madre y padre para ellos. En mi caso, tengo la enfermedad de lupus (enfermedad autoinmune, ataca las células y tejidos sanos por error), lo que ganaba era para mi familia y enfermedad. Pido por favor ser escuchada señor Presidente y Ministro de Salud”, lo dijo a través de un vídeo la desvinculada quien hizo llegar a La Hora su preocupación Asociaciones La misma forma de comunicación aplicó Tatiana Bone. “Somos más de 100 familias que estamos pasando momentos difíciles. Entregué lo mejor e incluso me enfermé y me operaron. Soy madre soltera, con un hijo, al que tengo que darle de comer todos los días. Donde arriendo me están pidiendo que desaloje porque tengo muchos meses de retraso”, relató parte de su vida Y dice esperanzada que sigue confiando que desde el Gobierno se destine el dinero para las asociaciones de limpieza de Esmeraldas que se les adeudan meses de trabajo. Freddy, Jimmy, Gina y Tatiana, son parte de las siete asociaciones de limpieza vinculadas a la Economía Popular y Solidaria. (MGQ) ” Somos unos 40 compañeros solo en mi asociación. Antes se retrasaban máximo un mes, ahora ya son más de tres” Freddy Cuero Valencia ” Siento que jugaron con la dignidad de nosotros que trabajamos en el área de limpieza hospitalaria” Gina Nazareno Romero ” Quienes nos contrataron decían que nos pagarían esta semana, la otra y no nos pagaron; hasta que se terminó el contrato” Tatiana Bone

