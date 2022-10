Juan Carlos Bolaños demanda al BCR por ¢170.000 millones

Entornointeligente.com /

El empresario Juan Carlos Bolaños presentó una demanda contra el Banco de Costa Rica (BCR) por $272 millones (¢170 mil millones), que salpica a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y al Banco Central. El caso se maneja bajo el expediente 21-006244-1027-CA y en este Bolaños asegura que una especie de matráfula entre instituciones habría impactado en el cierre de sus empresas. Se menciona como actoras dentro del proceso a JCB Distribuidora S.A., JCB Constructora y Alquiler S.A. e Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB, y Sinocem Costa Rica, todas pertenecientes a Bolaños. Lo que alega Bolaños es que ni el BCR ni la Sugef podían plantear reclamos asociados a la operación relacionada con la importación del cemento chino porque el crédito estaba al día. «La orden dada por la Sugef al BCR de degradar a la calificación D a todos los integrantes de la parte actora y suprimirles el beneficio del plazo, haciendo exigibles de inmediato todas las deudas, era improcedente», indica la demanda en la que aduce que los pagos ya se habían hecho a satisfacción. El caso que se encuentra en el Tribunal Contencioso Administrativo hace referencia a que el banco pudo haber incurrido en un incumplimiento grave contra Bolaños como cliente al tener a la parte actora como morosa, degradar su calificación y hacer exigible la obligación de inmediato, eliminando el plazo del beneficio. Se dice que el monto indicado responde únicamente al daño material que se habría producido con el cierre de las sociedades del Grupo JCB. Adicionalmente, está reclamando un daño moral por el proceso penal al que fue sometido, que derivó en prisión preventiva, arresto domiciliar, e impedimento de salida del país. «MI OPERACIÓN SIEMPRE ESTUVO AL DÍA» De acuerdo con Bolaños, esto derivó en sentimientos de tristeza, enojo, ansiedad, frustración, y depresión, lo cual estima en un resarcimiento de $250 mil (¢156.345.525). DIARIO EXTRA conversó con el empresario, quién asegura que «le mintieron al país completo». «Es falso, yo no debía las cifras que ellos decían, yo nunca estuve mal en las operaciones, yo estaba al día. Todo esto ha sido un engaño para el país, nunca debió darse esa reclasificación», recalcó. La parte acusadora envío documentación en la que se refleja que el empresario estuvo al día en el pago del principal y los intereses hasta que le cancelaron los giros de dinero en noviembre de 2017. Bolaños también aseguró que nunca hubo un incumplimiento del plan de inversión. «No hubo ningún desembolso a China en ese tiempo y la adenda para el desalmacenaje de cemento nunca se firmó, nunca estuvo vigente», dijo. «La omisión del BCR es injustificada y notoriamente negligente en la atención de lo solicitado por Sugef. Cuando la Sugef hizo su estudio, tuvo una visión distorsionada de la realidad. A partir de la información con la que contaba, tan solo podría ver el contrato del 13 de noviembre de 2015 (sin sospechar que había sido revocado a partir del convenio suscrito el 28 de enero de 2016) y el contrato del 27 de enero de 2017. Dicha distorsión de la realidad generaría una conclusión de morosidad completamente equivocada», argumenta el empresario. ESTUDIO A MEDIAS Bolaños agregó que se reprochó que los giros o desembolsos del dinero para la compra de cemento eran dineros transferidos por el BCR a la cuenta corriente de Sinocem Costa Rica, que a su vez los remitía al proveedor chino. «En tal sentido, se recriminó que los pagos no se hicieran a través de la Oficina de Comercio Exterior del banco. Lo anterior es falso y denota un estudio insuficiente o tendencioso del expediente de crédito. Salvo una excepción, todos y cada uno de los giros eran tramitados a través de la Oficina de Comercio Exterior del BCR, quien se encargaba de depositar el dinero a favor del proveedor en la República Popular China», añadió. Otra de las peticiones del empresario es que se disponga que Sinocem Costa Rica no incumplió el contrato del 27 de enero de 2017, en cuanto al inventario mínimo, porque nunca se estableció que la cantidad pactada debía ser de cemento nacionalizado y listo para comercializar, sino que también incluía, a la luz de dicho contrato específico, cemento en fabricación, en tránsito o en bodega, nacionalizado o no, cantidad que la empresa nunca dejó de tener.

Martes 04 Octubre, 2022

