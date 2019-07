Juan Carlos Araúz: la Justicia no necesita impulso de 'fuerzas extrañas'

Entornointeligente.com /

¿ Deben miembros de la Policía Nacional formar parte de las fiscalías del Ministerio Público ? Esa es una de las interrogantes que quedan en el tintero, luego de las marcadas diferencias que saltan a la palestra pública entre el Ministerio de Seguridad y la Procuraduría General de la Nación . noticias relacionadas ‘Kenia Porcell debe entender que se fue su gestor’ Desmienten a Kenia Porcell; no hay interés para sacarla del Ministerio Público Procuradora Kenia Porcell insiste en desviar la atención Para el presidente electo del Colegio Nacional de Abogados , Juan Carlos Araúz, la respuesta es “absolutamente no”. ” La Justicia no necesita el impulso de ninguna fuerza extraña, son los hechos los que deben determinar la rutina tradicional o normal en un proceso judicial, pero no puede ser que nosotros tengamos proceso impulsados por fuerzas externas o factores reales de poder”. aseguró. Juan Carlos Arauz explica que para lograr una justicia efectiva es necesario que los integrantes de todas las instancias judiciales sean profesionales , tengan habilidades , competencias, destrezas y que los mismos se sientan empoderados de sus cargos, ya que esto evitaría que deban el puesto a alguien por favores políticos, para que al momento que haya un enfrentamiento no tenga porque excederse”. VEA TAMBIÉN : Panameños que escaparon de un bombardeo atómico “Nosotros tenemos que pasar la página , aquí hay historia de nuestro país en la cual la justicia se tiene que orientar a un servicio técnico, objetivo y de profesionalización”, asegura. Para Araúz es necesario fortalecer al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) garantizando su autonomía, dotándolo de presupuesto y así pueden darle nuevas competencias y herramientas dentro de la ley. El jurista considera que ” no podemos retroceder so pretexto del incumplimiento de alguna administración sobre la labor de fiscalización e investigación”. “Como abogado o como clase forense de este país, añadió Juan Carlos Araúz, deberíamos tener una voz unitaria en estos temas y esa voz unitaria es que no se quiere un proceso judicial en el que nadie tuerza, nadie meta la mano, nadie meta intriga, que no sea el cuento de pasillo”, dijo. VEA TAMBIÉN : José Blandón cuestiona a Laurentino Cortizo El nuevo presidente del Colegio Nacional de Abogados es consciente de las falencias actuales de la justicia. “El debate del caso a caso nos ha llevado a que simplemente la justicia vive empantanada, y ese empatanamiento, no ha encontrado el menos interés político para salir de lo mismo. Nos conformamos con los episodios. Episodio uno: la pelea de fulano con sultano. Episodio dos: la pelea del otro con el otro y no estamos construyendo un estado de derecho”, afirmó. Añadió que construir un estado de derecho ” es que el señor presidente se siente con la señora procuradora y le pregunte cuáles son las dificultades y que ella le explique, así se va a construir una mejor sistema de justicia”. La pugna Recientemente la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell , manifestó públicamente que recibía presiones para que dejara el cargo, al tiempo que denunció que personal que trabajaba en investigaciones de alto perfil fue enviado de vacaciones. Sin embargo, tanto el ministro de Seguridad, Rolando Mirones , como el propio presidente Laurentino Cortizo , desmintieron dicha información. “Esta administración respeta la institucionalidad. Y eso significa, señora procuradora, que a usted nadie la va a sacar del cargo, expresó Rolando Mirones. ¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!

LINK ORIGINAL: Panamaamerica

Entornointeligente.com