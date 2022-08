Juan Carlos Arancibia: «Quiero que mi guitarra llegue al corazón de los peruanos»

Entornointeligente.com /

Juan Carlos nació en Lima. A sus 39 años, ha forjado una fructífera carrera artística que lo ha llevado a presentarse en numerosos escenarios de Europa y Asia. Gracias a su tenacidad y perseverancia se ha posicionado en el circuito internacional de la música clásica. Sin embargo, aún recuerda lo difícil que fue ese trayecto. Juan Carlos se fue a Alemania el 2005, cuando solo tenía 22 años. En diciembre cumplirá 17 años desde que decidió partir al Viejo Continente en busca de sus sueños. Lea también: Martín Espinoza: El escultor de la ‘princesa inca’ Yma Súmac Su primera guitarra Dice que desde que tiene uso de razón se ha encontrado haciendo música, pero sin duda alguna el instrumento con el que más afinidad tiene es con la guitarra. De hecho, a los 13 años, su padre le regaló este instrumento que adora. «Desde la escuela primaria sentía la necesidad de tener una guitarra», afirmó con un entusiasmo que contagia Más adelante recibiría su primera clase técnica de guitarra, impartida por Hugo Castillo en el Museo de Arte de Lima (MALI). Dicha escuela se encargaría de darle valiosas lecciones y no solo en lo instrumental. «Tengo buenos recuerdos de esta etapa, tuve un punto de quiebre y Hugo fue el único que me alentó para continuar», narró conmovido al recordar la fuerte oposición que tuvo para seguir con la música, por parte de algunos allegados. «Toda mi vida fui consciente de que mi única pasión era la música a la que le quería dedicar mi vida entera», resaltó con la misma pasión que transmite cuando interpreta «Recuerdos de la Alhambra». El 2001, ingresó al Conservatorio Nacional de Música . Su desenvolvimiento fue tan bueno que con solo 19 años trabajó dictando clases de música en una universidad privada. Conforme avanzaba musicalmente comenzó a percibir que en Perú no había muchas oportunidades para desenvolverse en el campo de concertista que tanto anhelaba, así que apuntó a Europa. Cinco años después, postuló e ingresó a la Escuela Superior de Música de Detmold (Hochschule für Musik Detmold). «Llegué a Alemania con todas las ganas de superarme y de demostrarle a todos que no me había equivocado al elegir la música», anotó. Posteriormente, cursó una maestría con mención en Música de Cámara en la Escuela Robert Schumann de Düsseldorf bajo la tutela del maestro Joaquín Clerch. Lea también: Iván Ayón-Rivas: «El Perú es tierra de tenores» Docencia en Alemania Y desde el 2014 se desempeña como docente de guitarra en la Universidad de Dortmund, donde también dirige el ensamble de guitarras de dicho centro de estudios. «En mis clases suelo mencionar a Jorge Vega, Mario Orozco e indudablemente a una leyenda de la guitarra clásica peruana como lo es Jorge Caballero , quien es un referente a nivel mundial e internacional», enfatizó. También señala que busca difundir la música clásica en su amada patria, el Perú. «Cada vez que piso tierra peruana, mi única motivación al enseñar e interpretar es que el Perú me escuche y aprecie la música clásica», recalcó. Añade que este año ha sido muy positivo para él, pues antes de llegar a Perú ofreció presentaciones en México e Italia. Promete deleitar posteriormente al público de Estados Unidos con sus interpretaciones. «Busco ser un referente en la guitarra clásica peruana», subraya Juan Carlos Arancibia al referirse a su objetivo más preciado. «Si pudiera decir algo sería: sigue el camino de tu corazón. Hay que luchar contra nuestros demonios externos e internos. Vencer el miedo es lo que hace la diferencia», remarcó en un mensaje a quienes dudan en alcanzar sus objetivos y al enfatizar que pudo concluir dos de sus más grandes sueños como es tocar en la Sociedad Filarmónica del Perú y ser integrante del Cuarteto de Guitarras Aranjuez, uno de los ensambles más importantes del país. Lea también: Arturo Flores: el joven peruano que sueña con conquistar la NASA Conciertos Arancibia es invitado especial para participar en los conciertos que se ofrecerán en el marco de las actividades por los 115 años de fundación de la Sociedad Filarmónica de Lima (SFL). El sábado 13 de agosto lo hará en el Auditorio Santa Úrsula, y el jueves 18, en el Gran Teatro Nacional , interpretará el célebre «Concierto de Aranjuez» de Joaquín Rodrigo, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario, dirigida por el maestro Pablo Sabat. Más datos – Juan Carlos Arancibia es limeño, pero sus padres son del norte del país. «Una parte de mi se siente trujillano», señala con orgullo al recordar sus épocas de vacaciones en la capital de la eterna primavera y una de las razones que lo inspiran a interpretar valses en su repertorio. -El último sábado 6 de agosto, deleitó con su arte al público que asistió a la Plaza Municipal de Barranco. También busca promocionar el disco que lanzó en plena pandemia titulado: «La catedral». -El destacado Trío Sitkovestky de Estados Unidos también ha sido invitado para participar con su talento en las celebraciones por el 115 aniversario de la Sociedad Filarmónica de Lima. 