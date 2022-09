Juan Carlos Alvarado advierte posible «secuestro» de primarias para elegir candidato por consenso

Entornointeligente.com /

Recordó que el sitio web de las primarias sigue inactivo, por lo que no han podido realizar propuestas para su ejecución

El dirigente nacional de Copei, Juan Carlos Alvarado, denunció este lunes la falta de voluntad por parte de los sectores políticos que hacen vida dentro de la Plataforma Unitaria para trabajar en las reglas y métodos de las primarias de cara a las presidenciales de 2024.

Para el dirigente copeyano e integrante de la Asamblea Nacional electa en 2020, los retrasos en el proceso buscarían escoger un candidato por consenso, excluyendo algunos factores de oposición.

«Se está evidenciando algo muy grave, y hay que tener mucho cuidado con ello; la posibilidad de un secuestro de este proceso de escogencia tan importante… Pero aquí se puede estar evidenciando también la posibilidad de al no existir una fecha tentativa, no existir además la posibilidad de construir un reglamento que pueda regir este proceso, se puede estar observando de manera peligrosa una construcción de una ruta en el marco de un consenso que no incluya a todos los sectores y los factores», expresó este lunes en la rueda de prensa semanal de la tolda verde.

Según Alvarado, este hecho estaría provocando la aparición de más precandidaturas y las posiciones de rechazo a participar en el proceso interno de la oposición que permita ir con un candidato único a las presidenciales de 2024.

Insistió en que deben hacer esfuerzos para reunirse y dialogar internamente, al igual que lo hacen con representantes del gobierno de Maduro dentro y fuera de Venezuela.

Añadió que desde Copei presentarán, cuando consideren pertinente, un candidato a la presidencia de la República o para medirse en primarias.

«En las próximas horas ustedes conocerán nuestra posición, estaremos acudiendo al Consejo Nacional Electoral», dijo.

