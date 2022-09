Jósmer Zambrano: «La estética es un sentir innato que me permite resaltar lo más hermoso de cada ser»

Entornointeligente.com /

Como toda mujer venezolana emprendedora y visionaria, Jósmer Zambrano decidió formarse profesionalmente en el ámbito de la Medicina. Pese a que también estuvo tentada por el mundo de la animación y comunicación, decidió formarse como médico en la Universidad Central de Venezuela. Fiel a su verdadera pasión y con la influencia de sus padres docentes siguió formándose en la especialidad de la estética en la Fundación Centro de Estudios de Medicina Estética (Fuceme) en la ciudad de Caracas con capacitaciones internacionales en varios países, entre ellos Francia.

Con quince años de experiencia en antienvejecimiento facial, modelado corporal y asesoría de imagen, la doctora Jósmer ha sido directora médica de centros de estética y adelgazamiento en Venezuela y actualmente gerencia su propio espacio, además de ser empresaria.

«Para mí la estética es un sentir innato que me permite resaltar lo más hermoso de cada ser. Debemos cuidar también nuestra salud mental, el paciente que acude a las consultas de medicina estética en mi consultorio logra entender, con todas las recomendaciones que le damos, que no se trata de competir ni alcanzar estándares de belleza, sino que debemos resaltar lo más hermoso de cada ser. Cada paciente para mí es único», explica en una entrevista para Estampas.

-¿Cómo surge la idea de formarse en el mundo de la medicina y en especial la estética?

Desde que estudiaba los dos últimos años de Medicina en la Universidad Central de Venezuela comencé a inclinarme por el área de estética, como también estudié gerencia, ya que quería tener mi propio centro de medicina y fue entonces cuando en el último año de la carrera opté por hacer un internado de residencia asistencial como todos mis compañeros, pero la pasión por la estética me llevó al mismo tiempo a buscar información en el centro donde me formé. Al llegar al lugar me inscribí y sin pensarlo dos veces decidí iniciar mis estudios allí en lugar de continuar la formación hospitalaria. Sin duda ese día tomé la mejor decisión de mi vida.

Recuerdo que cumpliendo el artículo ocho de mi carrera como médico, en un ambulatorio del municipio Baruta me encantaba tomar los casos de suturas faciales o contusiones y me esmeraba para que los pacientes se recuperaran haciéndole seguimiento de sus heridas. Las enfermeras siempre me decían que yo tenía arte en las manos porque los pacientes quedaban perfectos y felices.

-El mito de las cirugías y tratamientos estéticos: ¿qué opinión tiene sobre quienes la critican? Hay que desmitificar un poco ese tema porque lo que sucede es que hay procedimientos que no realizan los médicos especialistas en el área y lamentablemente eso ha afectado un poco el ejercicio de quienes nos formamos institucionalmente. Además existen casos del uso indiscriminado de sustancias no aprobadas y eso también ha perjudicado un poco nuestra área y muchas personas que desconocen a fondo el tema han generalizado a todos los médicos.

-¿Cuáles son las técnicas y métodos empleados en su práctica para pacientes? Rejuvenecimiento Full Face, ya que es para atenuar los signos de envejecimiento en todo el rostro. Me gusta utilizar botox a nivel del tercio superior en combinación con hidratantes que funcionan con Nanotecnología y para el tercio medio prefiero emplear sustancias que permitan la reposición de los tejidos con estimuladores de colágeno. En el tercio inferior y cuello casi siempre opto por equipos con tecnología de última generación que permitan tensar la piel, brindando firmeza a los tejidos de esa área.

TRATAMIENTO PARA HOMBRES

En el caso de los hombres, recomiendo botox para prevenir el envejecimiento y atenuar las líneas de expresión cuidando siempre el movimiento de las cejas para mantener sus rasgos masculinos, Además suelo aplicarles hidratante y revitalizantes Nctf para aportar brillo y firmeza en la piel.

TRATAMIENTO PARA MUJERES

En la consulta las mujeres siempre quieren realizarse tratamientos estéticos para prevenir el envejecimiento y además suelen solicitar las últimas técnicas de remodelación con ácido hialurónico Juvederm®, y si el caso lo amerita, les realizo armonización facial remodelando el tercio inferior del rostro e hidratando o perfilando los labios, conservando siempre sus facciones naturales.

También se dice que buena parte del bienestar y la estética viene acompañado del deporte y buenos hábitos alimenticios.

Yo practiqué yoga por más de cuatro años consecutivos, ya no lo hago con tanta frecuencia y desde hace un par de años practico ejercicios funcionales únicamente. Como recomendación les digo a mis pacientes y a quien puedo orientar, que la buena alimentación es el secreto para mantenerse o lograr el peso ideal. Que comer bien, sano y saludable se convierta en un estilo de vida. Me atrevo a decir que la alimentación para mantenerse en forma ocupa un 75%, un 20 % el ejercicio y un 5% tener un sueño reparador.

-¿De qué manera en la práctica de su profesión fomenta la conciencia del cuidado de la salud?

Empezamos por la parte interna porque la salud viene de adentro. Suelo chequear al paciente con exámenes paraclínicos (perfil sanguíneo) y de esta manera les explico cuán importante es estar bien por dentro, ya que algún desequilibrio de sus valores se va a ver reflejado en sus actividades diarias e incluso en la apariencia de su piel. También el común denominador son los pacientes con deterioro de piel por foto envejecimiento y a ellos, como también a todo el que puedo orientar, lo concientizo a tener el hábito de protección solar diaria y cumplir debidamente las rutinas de cuidado de la piel. Y por último y no menos importante, siempre les enseño a mis pacientes que somos lo que comemos y que tener un estilo de vida sana y saludable les proporcionará mejor calidad de vida.

