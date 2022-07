Jürgen Klopp, de Liverpool, habla con ESPN sobre el legado, la permanencia en la cima, Salah y más

Entornointeligente.com /

BANGKOK, Tailandia — Ha sido el más breve de los veranos para Jürgen Klopp y Liverpool . Apenas 45 días después de perder la final de la Champions League contra Real Madrid en París, el equipo que estuvo tan cerca de lograr un cuádruple sin precedentes la temporada pasada volvió a la acción con un amistoso contra su rival de la Premier League, Manchester United , el martes en Bangkok.

La derrota ante United por 4-0 en el estadio Rajamangala -en el primer partido de Erik ten Hag al frente del equipo de Old Trafford- no parece ofrecer una guía fiable sobre las perspectivas de cualquiera de los dos equipos para la temporada 2022-23. Al fin y al cabo, la pretemporada es el momento de prepararse para la nueva campaña, de aclimatar a los nuevos jugadores y de aprender a desenvolverse sin los que se han ido. ESPN se reunió con Klopp para una entrevista exclusiva durante los dos días que Liverpool estuvo en la capital tailandesa , en la base del club en el Hotel St. Regis, para hablar de los problemas que enfrentan el entrenador de 55 años y sus jugadores .

Mohamed Salah ha comprometido su futuro a largo plazo con el club al firmar un nuevo contrato de tres años , mientras que Darwin Núñez se convirtió en el fichaje récord de Liverpool procedente de Benfica, pase que podría alcanzar una cifra de 85 millones de libras. Pero también está el desafío de superar al campeón de la temporada pasada, Manchester City, en la Premier League, así como recuperarse de la derrota ante el campeón de La Liga en Europa.

Con un aspecto relajado y sonando optimista tras un breve descanso estival, Klopp le contó a ESPN que está haciendo planes para el presente y el futuro después de haber ganado dos de los cuatro trofeos posibles la temporada pasada . El exentrenador de Borussia Dortmund, quien firmó un nuevo contrato hasta 2026 a principios de este año, también habló sobre su visión de Liverpool una vez que deje el club.

Sin embargo, a menos de cuatro semanas del inicio de la nueva temporada -y con un Mundial en el medio, del 21 de noviembre al 18 de diciembre-, Klopp afirma que la campaña que se avecina será un desafío dentro y fuera de la cancha , ya que varios equipos están dispuestos a competir por títulos.

Nota del editor: Esta entrevista ha sido ligeramente editada para mayor claridad.

ESPN: ¿Qué opinas de la temporada pasada, en la que habiendo estado tan cerca de ganar cuatro trofeos no lograron conquistar los títulos de la Premier League y la Champions League?

Klopp: Soy muy positivo sobre la temporada y las cosas que hicimos, por supuesto. Habiendo estado tan cerca, habría sido lindo [ganar todo], pero ya no duele.

Dolió en el momento, eso está claro, cuando nos quedamos un poco cortos en la liga y perdimos la final de la Champions League, pero sinceramente, el día siguiente [cuando Liverpool tuvo el desfile de bienvenida] nos mostró todo lo que necesitábamos saber: la gente, obviamente. Eso es lo que hacemos: lo hacemos por la gente y, evidentemente, ellos aprecian mucho lo que hicimos a lo largo del año. Fue una temporada espectacular, con una increíble cantidad de puntos, una increíble cantidad de partidos y todo este tipo de cosas, así que son reflexiones realmente positivas.

Sabíamos que, si hubiéramos ganado las dos competiciones, igualmente tendríamos que mejorar y cambiar aquí y allá. No se puede hacer siempre lo mismo y esperar que el resultado sea mejor: hay que mejorar detalles, y eso es lo que habríamos hecho si hubiéramos ganado. Así que ahora, por supuesto, todo está bien y aquí estamos, recargados y listos para volver a intentarlo.

ESPN: Sadio Mané dejó Liverpool por Bayern Munich, pero ficharon a Darwin Núñez luego de haber incorporado a Luis Díaz en enero. ¿Estamos viendo la evolución del plantel para los próximos años?

Klopp: Es necesario. No sólo perdimos a Sadio, también a Divock Origi y a Takumi Minamino de la plantilla de jugadores del año pasado. Otros jugadores podrían irse también, pero trajimos a Luis en invierno, a Darwin ahora, a Fabio [Carvalho] y a Calvin [Ramsay]. Es realmente emocionante porque los chicos están frescos y llenos de ilusión -con ojos grandes- de estar con nosotros, así que eso cambia la dinámica del grupo y es realmente necesario.

Estoy en mi séptima temporada y es importante que no hagamos lo mismo una y otra vez. Tenemos que pasar al siguiente nivel, y para ello siempre se necesita algo nuevo, y eso es lo que tenemos.

ESPN: Salah acabó con las especulaciones sobre su futuro al firmar un nuevo contrato, ¿qué importancia tuvo para el equipo que decidiera quedarse?

Klopp: Muy importante, por supuesto. Siempre es así. Si no hubiera ocurrido, habríamos tenido que lidiar con eso, pero supe desde el principio que el deseo de Mo era quedarse y el club quería que se quedara. Luego, sólo son negociaciones.

Si se hace eso en otras partes del negocio, nadie se da cuenta. Sólo te das cuenta de que siguen juntos. Pero en el fútbol lo hacemos en público y por eso la gente sintió un poco de nerviosismo, pero para nosotros nunca fue así.

Fue una firma muy importante para nosotros. Yo lo veo de la siguiente manera: si tuviéramos que ficharlo de otro club, guau, qué jugador tremendo estaríamos sumando. Pero ahora lo seguimos teniendo acá, y eso es genial. Lo ves aquí y él está feliz pensando en el futuro con nosotros, de modo que sí, sin dudas, es una gran noticia.

ESPN: Tu también has comprometido tu futuro a largo plazo con Liverpool al cerrar un contrato por cuatro años en abril, que hará que alcances los 11 años en Anfield.

Klopp: [risas] ¡Perdón!

ESPN: Pero después de haber ganado todo siendo entrenador de Liverpool, incluyendo la Premier League y la Champions League, ¿piensas en cuál quieres que sea tu legado como entrenador? ¿Qué es lo que quieres o necesitas antes de dejar Liverpool?

Klopp: No, en realidad no. No es que recuerde mi tiempo con Mainz y piense: es un lindo recuerdo que hayamos ido a la Bundesliga y que hayamos ganado la liga dos veces con Dortmund. Es lindo, pero no es lo primero que pienso cuando recuerdo mi tiempo en Mainz o Dortmund, y tampoco será así cuando recuerde mi tiempo con Liverpool.

Mi objetivo, por supuesto, es ganar tanto como sea posible, pero cuando te marchas, tienes que dejar el club de la mejor manera. Creo que eso es muy importante. Si exprimes por completo a un club y luego te marchas, alguien mas tendrá que limpiar toda la basura que has dejado atrás. Las cosas no deberían ser así. El club debería estar en la mejor situación posible y debería encontrarse con un equipo listo para pasar al siguiente capítulo.

Pero eso está en el futuro. Por el momento, me siento muy feliz con las circunstancias que tenemos y el equipo que hemos armado.

Si lo miramos desde el punto de vista de la edad, es un mix interesante. Tenemos calidad en los jóvenes y jugadores muy experimentados, tenemos todos estos condimentos. Pero todos están decididos y con mucho deseo de dar el siguiente paso y ganar más, y eso es lo más importante. Lo que digo es que todo lo que hacemos se basa en el pasado, pero con el fin de estar listos para el presente y preparar el futuro. Tenemos que hacer todo esto al mismo tiempo y creo que nos encontramos en una muy buena posición.

ESPN: Durante esos cuatro años, hasta el final del actual contrato, ¿esperas que simplemente sea un caso de Liverpool vs. Manchester City por los honores? Parecen estar lejos.

Klopp: No estamos tan lejos. Hay una confusión con respecto al total de puntos de la temporada pasada.

Enfrentamos a Chelsea – no sé cuántos puntos más teníamos, de verdad – pero los enfrentamos cuatro veces y no ganamos un solo partido en su contra. No fue porque ese día jugamos mal — fuimos muy buenos en esos partidos – pero durante los 90 minutos de cada juego, antes de los penales [en las finales de la Carabao Cup y la FA Cup], no ganamos, por lo que Chelsea es un equipo increíblemente fuerte.

Tenemos que prestar atención a Tottenham y lo que están haciendo en este momento. No han empeorado este año. Arsenal sigue allí, Man United se ha reinventado, hay que estar atentos a todas estas cuestiones.

Siempre es lo mismo y nosotros hemos cambiado un poco – no mucho, pero un poco. City quizá cambio más, no lo sé, lo veremos en las próximas semanas. Pero así están las cosas. La base tiene que estar bien, y para nosotros está bien, y avanzar a partir de ahí. No me interesan los puntos que teníamos el año pasado, me interesa lo que podemos hacer en esta campaña, pero estoy positivo, me siento muy optimista, aunque no estoy seguro, por lo que vamos a tener que dar pelea y ver cuál es el resultado.

ESPN: ¿Cuál crees que será el impacto del Mundial en la temporada? ¿Esperas que ocasione alguna clase de incertidumbre?

Klopp: En todas las partes es extraño, tanto a nivel doméstico como internacional. En Alemania, dejan de jugar y retoman a fines de enero. Nosotros arrancamos nuevamente durante el Boxing Day. Eso significa que [la Copa del Mundo] producirá un impacto en la Champions League si sigues en carrera para ese entonces. Aún no he hecho planes para esas instancias, pero está claro que será un gran desafío y tenemos que estar preparados lo mejor posible para el próximo período hasta noviembre.

Tenemos un grupo grande [de jugadores] que irán al Mundial, pero por suerte no todos seguirán jugando hasta la final. Muchos podrán llegar hasta las semifinales, que significaría el mismo plazo de tiempo, por lo que será duro. Y después, una semana más tarde, los muchachos tendrán que volver a jugar.

Será realmente complicado, pero esa es la situación, y será lo mismo para todos, así son las cosas.

En Europa no lo sé, pero en Alemania será un receso muy largo y ese también será un desafío – volver a encontrar el ritmo, pero al menos los que estén en el Mundial tendrán un receso largo. Nuestros jugadores — sorpresa – no tendrán un verdadero receso, ya que todos esperan que estén jugando una semana después si es que llegan a ganar el Mundial.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com