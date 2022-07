Jovens brasileiros dariam vitória a Lula da Silva à primeira volta

Entornointeligente.com /

Se a eleição para a presidência do Brasil, em Outubro, fosse decidida apenas pelos eleitores mais jovens, o ex-Presidente Lula da Silva seria eleito com ainda mais apoio do que entre os cidadãos de todas as idades. Num inquérito da Datafolha a jovens dos 16 aos 29 anos, publicado esta quarta-feira, Lula da Silva surge eleito à primeira volta com 51%, contra 20% de Jair Bolsonaro e 12% do centrista Ciro Gomes.

Lula da Silva é o candidato mais apoiado entre a generalidade dos inquiridos e tem o seu melhor desempenho junto do eleitorado jovem feminino – 58%, contra 16% de Bolsonaro e 10% de Ciro Gomes . No eleitorado masculino, o ex-Presidente do Brasil recolhe 44% das intenções de voto, contra 24% do actual chefe de Estado e 14% de Ciro Gomes.

De forma talvez surpreendente, Lula da Silva surge muito próximo de Bolsonaro entre o eleitorado jovem evangélico, com uma diferença de apenas seis pontos percentuais a separar os dois candidatos (36% para Bolsonaro e 30% para Lula da Silva).

A sondagem foi feita em dois dias, na semana passada, junto de 935 eleitores em 12 capitais estaduais do Brasil, e tem uma margem de erro de 3%. Por divisão ideológica, 32% dos inquiridos eram de esquerda, 33% de direita e 30% do centro.

Entre o eleitorado jovem de direita, Bolsonaro registou uma vantagem de 42%-35% sobre Lula da Silva; à esquerda, e sem surpresas, foi o ex-Presidente do Brasil quem recolheu mais apoios, e de forma esmagadora: 78% contra 4%.

À pergunta sobre em quem votariam numa eventual segunda volta entre Lula da Silva e Bolsonaro, 61% dos inquiridos disseram que escolheriam o candidato do Partido dos Trabalhadores e 27% o actual Presidente do Brasil. Neste cenário, 52% dos apoiantes de Ciro Gomes votariam em Lula da Silva numa segunda volta, contra 25% em Bolsonaro.

Num outro indicador, que pode ser o mais importante para o resultado na eleição de Outubro, Bolsonaro é o candidato mais rejeitado: 67% não admitem votar nele em nenhum cenário, em contraste com uma rejeição menos pronunciada em relação a Lula (32%) e Ciro Gomes (22%).

