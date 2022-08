Joven venezolana habría sido asesinada en Ecuador

Entornointeligente.com /

Desde el pasado sábado 20 de agosto, los familiares de la venezolana Mayerling Falla García, quienes se encuentran en Lima Perú, no sabían nada de ella. Sin embargo, la señora Johana Falla, tía de la víctima, recibió una noticia sobre el supuesto asesinato de la joven en Quito, Ecuador.

Según lo reseñado por Noticiaypunto.com, Johana Falla relató que su sobrina vivía en Caracas. La joven tenía un novio, quien emigró a Trinidad y Tobago.

Aseguró que la pareja de la víctima le mandaba dinero «para que ella pudiera irse también, trabajar y vivir juntos».

Mayerling salió rumbo a Trinidad y Tobago en diciembre del año pasado (2021). Durante el primer mes de estadía en ese país, la joven estuvo bien, pero luego se empezó a quejar de su novio. «que el chamo la maltrataba, le pegada, la tenía encerrada y que quería escapar de Trinidad y Tobago», dijo Johana.

Relató, además, que una amiga de Mayerling fue quien le contó que su sobrina finalmente se escapó de Trinidad y Tobago y así llegó a Colombia. «No sé qué pasó allí, andaba ella con dos chamos y se fueron a Brasil».

En el país carioca, la venezolana tampoco estuvo mucho tiempo porque, al parecer, fue víctima de xenofobia. «Pasaron los días y llegó a Ecuador con la intención de hacer una platica vendiendo caramelos para luego venir a Perú» dijo la pariente.

«Me mandó la ubicación, tiene como cuatro semanas allá, yo veía sus estados, se comunicaba semanalmente», prosiguió.

Acotó que «la última vez que supe de ella fue el sábado como las 11 de noche, que me escribió, que estaba bien y que no me preocupara».

Hoy la señora Johana Falle recibió un mensaje del número contacto +57 3115360801, cuyo contenido era la noticia sobre el supuesto homicidio de la joven venezolana, ocurrido en Quito, Ecuador.

«Como a las 2 y media de la tarde me escribe y me dice que a Mayerling la mataron. Parece que hubo una discusión, no me dijo el lugar, y parece que le dieron un tiro; que la tienen en la morgue de San Carlos , algo sí, me mandó el audio» precisó la tía.

Johana Falla pide a cualquier persona que sepa del paradero Mayerling, por favor, se comunique con ella al +51 927438395.

