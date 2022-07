Joven venezolana de 22 años murió en cirugía estética: 'Quiero verme buenota'

Entornointeligente.com /

Una joven identificada como Michelle Suárez falleció luego de presentar complicaciones al pasar por un quirófano para llevar a cabo un procedimiento estético.

La mujer asistió al Centro Quirúrgico Limonar, de Cali, para que le hicieran una lipoescultura y un levantamiento de glúteos, pero pocas horas después de la operación comenzó a tener fuertes dolores, que, de acuerdo con su madre, la clínica ignoró.

La joven sería de madre venezolana y padre colombiano. Posee ambas nacionalidades, barajó realizar su cirugía en Venezuela pero al final escogió Cali por los créditos. «Quiero verme buenota» comentó a una amiga antes de decidir operarse.

» Ella empezó a empeorar como a las 12:00 de la noche y yo comencé a llamar al anestesiólogo, pero me ignoró. Solo hasta las 3:00 de la mañana me contestó. Le dio mucho dolor, se le inflamó un glúteo y se desmayó como siete veces, en la última se me estaba quedando «, relató Adriana María Arcila a Blu Radio.

Asimismo, la mujer calificó el hecho como negligencia médica: «A ella le dieron tres infartos. Este doctor no puede volver a cometer estos mismos errores con otra paciente. No es justo que hagan esto, es una negligencia médica, no debió dejarla salir de la clínica».

«Todo me pareció muy raro, él no la vio personalmente ni le mandó exámenes ni electrocardiogramas», detalló.

Versión del médico Después del fallecimiento de Michelle Suárez, el cirujano que la intervino quirúrgicamente dio la cara y se pronunció.

«La paciente es intervenida con todos los requerimientos legales y protocolos que se necesitan en un procedimiento ambulatorio que se hace de la manera más segura», aseguró Hernán Olmedo Volverás, especialista egresado de la Universidad del Valle.

El galeno le detalló a Semana que la joven fue trasladada a la clínica Farallones de Cali, donde debió ser ingresada a la unidad de cuidados intensivos. «Permaneció en la UCI durante 24 horas, su evolución fue tórpida, no se recuperó de la complicación cardiovascular y se presenta su deceso lamentable».

Olmedo Volverás, que dice tener 20 años de experiencia realizando cirugías estéticas, confirmó que el lugar donde se llevó a cabo la cirugía fue cerrado por las autoridades sanitarias, y asegura que su equipo está «totalmente disponible» para las investigaciones que se adelanten.

«Hemos decidido tomar la medida sanitaria de un cierre temporal. De esta manera entrará en un proceso sancionatorio, el cual definirá si hay un cierre definitivo o no. Estaremos acompañando este tipo de acontecimientos y apuntándole a la calidad en la prestación de los servicios de salud», dijo Miyerlandi Torres Agredo, secretaria de Salud de Cali.

Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora

Por: Noticias al dia y la hora Fecha de publicación: 2022-07-17 07:05:46 Fuente

LINK ORIGINAL: Reporte Confidencial

Entornointeligente.com