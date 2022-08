Joven renuncio a su empleo, se fue a vivir a una paradisiaca isla y termino de la peor manera

Entornointeligente.com /

De un sueño a un tragico final. A través de las redes sociales se dio a conocer la trágica muerte una mujer australiana llamada Olivya Cowley de 24 años de edad, la joven en búsqueda de una nueva vida y un propósito para seguir se mudó a la isla de Bali, sin embargo todo termino en un trágico final.

Fueron sus familiares quienes dieron a conocer la noticia, la joven era oriunda de Queensland, estado ubicado en el este del país oceánico , según la información recaudada por los diarios locales. Fue entonces a principios de abril, cuando tomó un vuelo con destino al Sudeste Asiático después de haber renunciado a su trabajo. Según el portal de noticias 7News.

Cowley decidió Indonesia como su nuevo lugar en el mundo para vivir. Tras muchas cosas y planificación la joven pasó los últimos cuatro meses planificando la apertura de una tienda de ropa boutique, según divulgó el periódico Daily Mail Australia.

te puede interesar: Hombre muere camino a recoger el anillo de compromiso, y este es el bonito gesto de parte de la joyería En varias oportunidades compartió sus vivencias y expreciencias juntos a videos e imagenes en su cuenta de TikTok acerca de su cambio rotundo: «POV (Punto de Vista): dejas tu empleo y te mudas a Bali «.

«POV: te das cuenta de que estás viviendo todo lo que siempre has deseado «, compartió un video en TikTok.

Sin embargo el pasado 19 de Agosto la joven soñadora fue hallada sin vida en el inmuebke de bali donde se encontraba viviendo. Hasta ahora no se sabe las causas de su muerte , se presume que las autoridades siguen investigando el hecho.

La madre de Cowley y su padrastro viajaron hasta Bali con la intención de repatriar los restos de su hija. «Mi princesa. Olyvia Cowley. Mi Brillo. Mi mundo. Querida, mi corazón no sabe qué hacer… ¡Me duele! Te extraño como si no hubiera un mañana. Oh mi niña, abrazarte de nuevo es todo lo que anhelo. Tu mamá, por siempre «, expresó su madre Christina a través de una publicación en su Facebook personal.

