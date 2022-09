Joven que denunció que carabinero le rompió cédula de identidad podrá ejercer su derecho a voto

Entornointeligente.com /

Finalmente, un funcionario policial aclaró al joven que no tendría que tener problemas para votar con la cédula en ese estado. «Solamente se le quebró el carnet nomás. Está entero. Si hubiera sido que le faltaba la mitad, ya yo creo que le hubieran puesto problemas en la mesa cuando fuera a votar (…) Van aceptárselo igual. No tendría por qué tener problemas», sostuvo. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Un curioso hecho fue dado a conocer por un joven de nombre Benjamín en medio de la cobertura del plebiscito constitucional. Este hombre creyó que no podía ejercer su derecho a voto debido a que tenía su cédula de identidad rota, acusando a un carabinero de haberla dañado en un control de identidad. Finalmente un funcionario policial aclaró que el joven puede votar.

Esta situación fue exhibida en el matinal de Chilevisión «Contigo», instancia en la que el joven manifestó que «me lo entregó un carabinero así. Me paró en la moto y me pidió los documentos… Tenía que haber pasado el parte mejor. Entonces, como no lo hizo, me entregó el carnet así (roto)».

Mientras el joven intentaba excusarse en Carabineros por tener el carnet roto, comentó que «,e dijeron que hiciera este tipo de trámite para evitar cualquier tipo de cosas en la mesa… Que me dijeran ‘no, no podí’».

Finalmente, un funcionario policial aclaró que no tendría que tener problemas para votar con la cédula en ese estado. «Solamente se le quebró el carnet nomás. Está entero. Si hubiera sido que le faltaba la mitad, ya yo creo que le hubieran puesto problemas en la mesa cuando fuera a votar (…) Van aceptárselo igual. No tendría por qué tener problemas», sostuvo.

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com