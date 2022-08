Joven que contrajo viruela del mono aconseja evitar sexo casual

Entornointeligente.com /

Jonathan es un hombre gay que decidió compartir su testimonio para que las personas entiendan más sobre la viruela del mono y conozcan las medidas para evitar contagiarse. Él dio positivo a la viruela símica o monkeypox o, como se le conoce comúnmente, y a partir de su propia experiencia, recomendó en primer lugar no tener contacto físico, incluido el sexual, con personas que tengan ampollas o erupciones características de la enfermedad. «Ahora que circula en el país, solo depende de nosotros detener la transmisión, por eso hay que evitar las relaciones sexuales con personas que no conoces, el sexo casual no es la voz en este momento» , precisó. Puede leer: Región Junín registra dos pacientes contagiados con la viruela del mono También aconsejó no tener contacto piel con piel , incluido el sexual, en lugares como discotecas, saunas, bares u otros. Jonathan se contagió de #ViruelaDelMono , y comparte su testimonio para entender más sobre la enfermedad y conocer las medidas de prevención necesarias para evitar el virus. Conoce más en ?? https://t.co/wWODkPX5r5 pic.twitter.com/ZcLX28lk7o

— Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) August 8, 2022 En caso de tener erupciones o ampollas en la piel, recomendó a las personas no participar en reuniones ni fiestas sino quedarse en casa. Si tuviera una emergencia, lo mejor será comunicarse con la línea 113 opción 6, comentó. Recordó que la persona que dio positivo a la viruela del mono debe aislarse por 21 días y mantener diversos cuidados en casa para no contagiar a sus familiares. Puede leer: Países miembros de la OPS evaluaron compra de vacuna con la viruela del mono «La viruela del mono no es una enfermedad exclusiva de hombres gays . La información es la mejor arma para evitar el contagio o resultado positivo», subrayó. Más en Andina: Viruela del mono: preguntas y respuestas para evitar contagiarse del virus ? https://t.co/xZtzmeGfqN El director general de Intervenciones Estratégicas del @Minsa_Peru , Alexis Holguín, recomienda no dejar de usar mascarilla si la persona infectada es un familiar. pic.twitter.com/4LYwPCR5n2

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 4, 2022 (FIN) SMS Publicado: 8/8/2022 Noticias Relacionadas Hombre que dejó tratamiento por VIH y con viruela del mono murió en hospital Dos de Mayo Viruela del mono: niños y enfermos crónicos también tienen riesgo de contagio Viruela del mono: Gobierno despliega brigadas móviles e impulsa campaña de prevención

