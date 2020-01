Joven murió después que su madre chocó su auto al huir de policías en Florida

Entornointeligente.com /

ajc.com Las autoridades de Florida informaron que después que una mujer -madre de dos niñas- huyera de unos policías a más de 100 mph, estrelló su automóvil contra unos pinos en la I-75, informó la Patrulla de Carreteras de Florida.

La adolescente que murió fue Aniyah Bynes , (15 años), los funcionarios la declararon muerta en el lugar del choque. Su hermana, Clevia Bynes , (17 años) resultó con heridas leves en la coalición y fue trasladada al Centro Médico de Lake City.

Según el reporte de la Patrulla de Carreteras de Florida , los policías comenzaron a seguir a Cinceria Cooke cerca de la 1 de la madrugada después de que registraron que el Chrysler 300 que conducía iba a 103 mph cerca de la ciudad de White Springs, ubicada a unas 30 millas al sur de la frontera entre Florida y Georgia.

La policía indicó que Cinceria Cooke, (34 años), conducía imprudentemente cuando pasó junto a la patrulla de la carretera , ella realizó varios cambios de canal de forma inadecuada, además de ir a más de 100 mph.

Los oficiales activaron sus luces de emergencia para que se detuviera, mas ella hizo caso omiso y continuó manejando a alta velocidad.

De repente Cooke salió bruscamente de la interestatal en la salida de la Florida 47 y regresó al norte, luego volvió a salir de la carretera interestatal, en esta ocasión en County Road 136 en el condado de Suwannee, explicó el informe de la Patrulla de Carreteras de Florida.

Y justamente en esa salida, Cooke perdió el control de su automóvil, chocó contra varios pinos en el arcén de la carretera interestatal, ella no llevaba el cinturón de seguridad, pero sus dos hijas sí, destacaron las autoridades.

Cooke fue trasladada al Hospital UF Health Shands en Gainesville, Florida, con lesiones graves, ahora la policía está averiguando que ocurrió y si conducía en estado de ebriedad.

