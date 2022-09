Joven figura de Colo Colo habla sobre su falta de minutos y Valdivia emplaza a Quinteros por la ausencia del juvenil

Entornointeligente.com /

Joan Cruz fue una de los juveniles revelación en Colo Colo durante el 2021. Sin embargo, su situación cambió drásticamente esta temporada. Apenas suma nueve minutos disputados en el Torneo Nacional.

El mediapunta de 19 años está jugando con la Sub 21. Hay incertidumbre por su futuro. A fin de año termina su contrato con Colo Colo.

Cruz habló de su situación con radio ADN. «He mejorado en varios aspectos. En la parte física, creo que estoy mucho mejor. Me estoy entrenando al mil por ciento. En la pegada y en manejar los tiempos. Estoy 100 por ciento, entrenando a la par de mis compañeros», expresó.

» No estoy inquieto (por no jugar), todo tiene su tiempo. Cuando me llegue la oportunidad, debo estar concentrado y a disposición», agregó.

Pese a mostrarse tranquilo, el canterano del «Cacique» cree que «debería estar jugando».

» Son decisiones del técnico y uno no puede decir nada . El plantel es competitivo y tiene muchos jugadores. Siempre está la ilusión de jugar. Quiero consagrarme en Colo Colo, debo seguir trabajando», declaró.

Cruz ha sido vinculado con el fútbol de Brasil. Se le consultó por una posible extensión del vínculo con Colo Colo.

«Tengo contrato hasta fin de año, pero tengo una cláusula por las citaciones. Quiero sumar minutos y después hablar con Colo Colo para una posible renovación. Mi representante está trabajando en mi futuro y estoy enfocado en Colo Colo», expresó.

Valdivia no entiende qué pasa con Cruz

Jorge Valdivia, ex jugador de Colo Colo y hoy comentarista, no se explica por qué Cruz tiene tan pocos minutos.

«Cuando no está Costa, debiese estar Joan Cruz. ¿Y qué hace Quinteros? Decide subir a Gil y pone al Vicho Pizarro. Está en todo su derecho, pero me cuesta entender por qué no está en la citación o que pueda tener más minutos, porque es un jugador de unas cualidades tremendas», declaró en ADN.

Siguiendo en esa línea, profundizó: «No estamos poniendo a Joan de titular, pero sí que tenga más oportunidades, como las ha tenido Oroz, Zavala, Thompson. U no lee las declaraciones de Quinteros y dice que el juvenil que quiera estar, que esté y el que no, que se vaya. Chuta, yo soy juvenil y escucho a mi entrenador dar ese tipo de declaraciones me da miedo . Aparte, el jugador joven, difícilmente de este tipo de declaraciones, porque o se echa al entrenador encima o a sus compañeros».

Valdivia recordó que el joven futbolista tuvo mucha participación el año pasado y que incluso hizo un gol en la final de la Copa Chile.

«Para mí, ese jugador ya es presente. Nosotros hemos hablado de él, y es un jugador que jugó en el pasado y lo hizo bien. Hizo goles importantes, entró en clásicos, fue titular, y no lo hizo mal. Es ahí donde uno extraña y le resulta raro no verlo más veces en la citación», sentenció. ¿Encontraste algún error? Avísanos

