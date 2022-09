Joven denuncia malos tratos por parte de Ticketmundo al comprar sus entradas para el concierto de Wisin y Yandel en Caracas (+Video)

Entornointeligente.com /

La fanática mostró su descontento con la manera como fue tratada al obtener su entrada El concierto del famoso dúo urbano Wisin y Yandel en Caracas fue uno de los más esperados del año, siendo uno de los más exitosos. Sin embargo, el evento estuvo lleno de varios problemas de organización acompañados con fallas eléctricas, además, se denunció públicamente los malos tratos por parte de la compañía encargada de la venta de las entradas, Ticketmundo.

De esta manera, una joven utilizó su cuenta de TikTok para contar la amarga experiencia que vivió cuando adquirió sus entradas para asistir al concierto, causando revuelo en las redes sociales.

«Yo llegué sola y sin entrada porque sabía que la podía comprar ahí, llego, doy el dinero, me empiezan a llenar los datos y digo ‘¿Será que estoy llegando demasiado tarde?’» expresó.

«â€˜Bueno la próxima le vas a tener que decir a tu novio que te compre la entrada más temprano porque imagínate, ya te perdiste la mitad del concierto’ (le respondió un empleado). Acto seguido hace como si me va a dar la entrada y me la quita de la mano, y le digo ‘Dame mi entrada por favor, me quiero ir’. Y me dice ‘Ya va, tú me estás hablando en serio o de chistesito porque si quieres te llamo a la policía que los tienes ahí al lado’» agregó.

Asimismo, la joven concluyó diciendo que logró retirar su entrada conteniendo las ganas de llorar. Explicó que su motivo por el cuál no hizo el reclamo personalmente en ese momento fue porque prefirió denunciar en redes sociales, para que la empresa se pronunciara con prontitud gracias a las denuncias de más internautas.

