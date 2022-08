Joven denuncia haber sido víctima de robo a mano armada en Chacao «Me quitaron las entradas de Wisin y Yandel»

Entornointeligente.com /

El individuo compartió su experiencia en redes sociales buscando soluciones A través de su cuenta de Twitter, un joven llamado Saúl Monique denunció públicamente que fue víctima de un robo a mano armada en el municipio Chacao, sin embargo lamentó haber perdido algo que le costó mucho poder obtener.

Saúl explicó que lo que más le dolió que le robaran fueran sus entradas para el concierto del reconocido dúo reggaetonero Wisin y Yandel, quiénes se presentarán en la ciudad de Caracas el próximo 17 de septiembre en la Terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) como parte de su gira «En Cambio Tour 2022».

« Hoy me robaron con una pistola en @chacao , y saben lo que más me molesta? Me quitaron las entradas de @wisinyyandel que tanto me costaron comprar junto con las de mi familia cuando recién las había canjeado. Pido ayuda porque no se qué hacer.» escribió el usuario.

Hoy me robaron con una pistola en @chacao , y saben lo que más me molesta? Me quitaron las entradas de @wisinyyandel que tanto me costaron comprar junto con las de mi familia cuando recién las había canjeado. Pido ayuda porque no se qué hacer. @Ticketmundo_ve @wisinyyandel pic.twitter.com/sqkyIVBxGm

— Saúl monique ▪️ (@Saulmonique_) August 30, 2022

Asimismo, pidió al equipo de Ticketmundo que se pronunciaran ante lo ocurrido tras haber reportado el robo, recibiendo el apoyo de los internautas. Posteriormente Saúl continuó informando sobre la situación en su cuenta de Twitter y aseguró que la tickera afortunadamente le había resuelto el problema.

Ticketmundo le entregó otras entradas para poder disfrutar del concierto normalmente, de hecho, el periodista venezolano Luis Olavarrieta lo ayudó a difundir su situación.

Redacción Gossipvzla

