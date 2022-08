Joven de EEUU salió de su casa en patineta y despertó en el hospital con medio cráneo menos

Entornointeligente.com /

El misterio envuelve a Brandon Alexander, un joven de 21 años de Manhattan, Estados Unidos, tras no entender qué le pasó cuando lo último que recuerda es haber salido de su casa para ir a comprar comida para él y su madre, pero se despertó tres días después en el hospital.

Brandon Alexander no sabe aún qué le pasó para hber terminado en el hospital, donde lo operaron y le sacaron la mitad del cráneo.

A Brandon le preocupa no encontrar ninguna grabación de la cámara, o cualquier rastro de una llamada de emergencia para entender lo sucedido y cerrar la historia de este misterioso incidente que lo llevó a someterse a una cirugía que le salvó la vida, según cuenta Mirror.

«Quiero saber qué pasó» Brandon trabaja como creador de contenidos, tiene 21 años y ese día salió de su casa en su patineta y siguió su ruta normal. «Iba a una velocidad adecuada», recuerda.

«Conozco estas calles como la palma de mi mano. Conozco esta patineta como la palma de mi mano y no hay forma de que me haya caído. Si eso hubiera pasado, tendría algún tipo de corte en mis manos porque obviamente la habría apoyado mientras caía, pero no hay nada de eso», cuenta.

