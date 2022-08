Joven de 27 años se casará con mujer de 74 porque le hace acordar a su abuela 

Entornointeligente.com /

Kathi Jenkins, de 74 años, y Devaughn Aubrey, de 27, se conocieron en la app de citas «Adult Friend Finder». Allí hicieron match y tras cuatro meses de largas conversaciones no se han separado más, al punto que planean casarse en el 2023.

«Vi su foto, leí su perfil y le envié un mensaje con la esperanza de una respuesta; ella también estaba en línea y me respondió. Le pedí su número de teléfono y me lo dio. Luego, me hizo algunas preguntas íntimas y hablamos un poco esa noche», dijo Devaughn a The Mirror.

Un día, y luego de manejar dos horas, llegó hasta la casa de Kathi y ella estaba en su cama esperándolo: «se veía mucho más sexy que en las fotos», recordó Aubrey.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Devaughn Aubrey (@devaughnfirebornstarchild)

Kathi estuvo en algunas relaciones formales antes pero nunca se casó aunque tiene cuatro hijos y 13 nietos. En tanto, Devaughn no tiene hijos pero si estuvo casado pero se divorció en el 2021.

El joven aseguró que lo que más le llamó la atención de su pareja es que «tiene mucha experiencia en la vida» y le «enseña mucho». En esa misma entrevista aseguró que una de las cosas que lo atrajo de Kathi es que le recuerda a su abuela. «Ella canta muy bien y sabe muchas de esas viejas canciones que me recuerdan a las cosas que le gustaban a mi abuela y sabe mucho de las artistas que le gustaban a mi abuela», confió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Devaughn Aubrey (@devaughnfirebornstarchild)

