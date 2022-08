Joven con bebé en brazos es víctima de brutal asalto en Asunción

Entornointeligente.com /

La incesante inseguridad que se vive actualmente en el país tuvo como blanco esta vez a una joven madre que llevaba a cuestas a su pequeño bebé. Repentinamente la mujer fue víctima de un asalto perpetrado por dos hombres que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

El hecho ocurrió en la noche del lunes sobre la calle Ayolas y Jejuí, en pleno centro de la ciudad de Asunción , según informaron a través de Telefuturo.

https://twitter.com/Telefuturo/status/1557148851315916812 Una joven madre fue víctima de un brutal asalto en pleno centro de la ciudad de Asunción.

La mujer iba con su bebé en brazos cuando fue interceptada por un «motochorro».

— Telefuturo (@Telefuturo) August 9, 2022 Según se observa en imágenes de circuito cerrado de la zona, la mujer estaba parada en la vereda de la calle cargando a su hijo en brazos, tras haber descendido de un vehículo para dirigirse a su departamento.

En un momento dado, los dos delincuentes llegaron en el biciclo e inmediatamente comenzaron a atacarla, forcejeando con la misma. Finalmente, se observa que lograron llevar su cartera y se dieron a la fuga.

La víctima de este hecho, identificada como Verena Fois, relató que se encontraba en compañía de su suegra cuando ocurrió el asalto y dijo que ambas quedaron muy shockeadas por lo ocurrido.

Asimismo, también señaló que su pequeño quedó bastante afectado por el asalto, debido a que incluso tiene pesadillas por las noches y que se volvió más apegado a ella ante el miedo. Por esto, reclamó mayor seguridad.

«El tipo apareció de atrás y me estiró, me estiraba y yo no soltaba mi cartera, ahí fue cuando casi me echó con mi hijo y me llevó hacia la columna. Me quedé en shock y se rompió la cartera por eso llevó. Mi bebé gritaba y yo también gritaba, a la noche mi bebé no podía dormir, eso fue lo que más me dolió», lamentó la mujer.

De acuerdo con vecinos del lugar, la zona se volvió bastante peligrosa en los últimos tiempos y los hechos de robo y preocupantes atracos no dan tregua.

