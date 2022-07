Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Assédio sexual na Caixa Sisu Mega-Sena Ser queer Jovem revela mensagens enviadas pelo namorado no dia em que ele matou o pai dela em farmácia de Goiânia; veja Kênnia Yanka disse que ofereceu ajuda quando ele se mostrou nervoso, mas a resposta de Felipe Gabriel foi direta: 'Falei para não acabar com a minha carreira'. Vídeo mostra quando idoso é assassinado. Por Rafael Oliveira e Renata Costa, g1 Goiás e TV Anhanguera

30/06/2022 14h56 Atualizado 30/06/2022

Jovem revela mensagens enviadas pelo namorado minutos depois de matar o pai dela

A jovem Kênnia Yanka Leão revelou as mensagens que o então namorado, Felipe Gabriel Jardim, enviou para seu celular minutos depois de matar o pai dela, o policial civil aposentado João Leão, de 63 anos, na farmácia em que o idoso era sócio , em Goiânia ( veja as mensagens acima ). O rapaz foi preso na quarta-feira (29) .

Compartilhe no WhatsApp Compartilhe no Telegram

No dia do crime, na segunda-feira (27), ela disse que ele entrou em contato por mensagem e estava bastante alterado. Kênnia Yanka ofereceu ajuda e chegou a implorar, mas a resposta que recebeu foi o print do boletim de ocorrência que o pai dela havia acabado de fazer na delegacia. Ele fez ameaças e a última mensagem foi a confirmação da morte.

«Matei seu pai. Falei para não acabar com a minha carreira», escreveu o rapaz.

LEIA TAMBÉM

Filmado ao matar sogro ‘se mostrou indignado’ ao ser preso em Goiânia, diz delegado VEJA O MOMENTO : Polícia prende investigado por matar sogro VÍDEO : Morre idoso baleado dentro de farmácia ‘Ligou para dizer que matou meu pai’: Jovem diz que namorado atirou no pai após saber que ele o denunciou por ameaça

1 de 5 Felipe Gabriel, suspeito de matar o sogro a tiros, envia mensagem para namorada minutos depois do crime em Goiânia, Goiás — Foto: Reprodução/TV Anhanguera Felipe Gabriel, suspeito de matar o sogro a tiros, envia mensagem para namorada minutos depois do crime em Goiânia, Goiás — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

Segundo o delegado Rhaniel Almeida, que investiga o caso, o registro do boletim de ocorrência poderia prejudicar o possível ingresso do rapaz na Polícia Militar e isso teria motivado o crime. Ao ser preso na casa de parentes enquanto tentava se esconder da polícia, Felipe Gabriel gritou algumas vezes que o sonho de ser policial tinha acabado.

Kênnia Yanka revelou ainda que teme a saída dele da prisão. «Como a Justiça dá o direito de ele ter um habeas corpus, esperar a decisão do juiz solto, no caso, ele vai ficar solto e eu vou ficar presa. Todo mundo viu a raiva que ele estava, o ódio no olhar dele. Ele não expressava arrependimento», desabafou a jovem.

2 de 5 Kênnia Yanka mostra mensagem enviada pelo então namorado, Felipe Gabriel Jardim, logo após matar o pai em farmácia de Goiânia, Goiás — Foto: Reprodução/TV Anhanguera Kênnia Yanka mostra mensagem enviada pelo então namorado, Felipe Gabriel Jardim, logo após matar o pai em farmácia de Goiânia, Goiás — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

O casal namorou por um ano. No início, o relacionamento era bom, mas meses depois Felipe Gabriel teria mudado e se revelado uma pessoa agressiva, segundo ela.

«Me xingava, me agredia, mas nunca achei que seria capaz de matar. Se eu olhasse para o lado, ele achava que eu estava olhando para alguém e começava uma discussão. Em qualquer lugar que fosse, ele começava a me humilhar, puxar pelo braço e era abusivo», contou Kênia Yanka.

Vídeo mostra quando homem invade farmácia e atira contra idoso em Goiânia

Ligações

O delegado disse que, após o crime, Felipe fez, pelo menos, duas ligações. A primeira foi para avisar a namorada que tinha matado o pai dela. A segunda, para o policial militar que acessou o boletim de ocorrências contra o jovem e repassou as informações a ele.

«Esse policial não sabia das intenções do Felipe e ficou surpreso quando recebeu a ligação dele dizendo que tinha matado o sogro», disse Almeida.

3 de 5 Polícia prende Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, investigado por matar o pai da namorada em farmácia de Goiânia — Foto: Reprodução/TV Anhanguera Polícia prende Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, investigado por matar o pai da namorada em farmácia de Goiânia — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

O soldado se apresentou espontaneamente à delegacia e admitiu ter enviado o boletim de ocorrência ao investigado. Ele disse que tem uma «relação de amizade» com o Felipe Gabriel, mas que não sabia o motivo pelo qual ele queria o documento.

Segundo o delegado, o soldado pode responder por crime de violação de sigilo funcional, bem como na Corregedoria da Polícia Militar.

4 de 5 João do Rosário Leão morreu após ser baleado em uma farmácia de Goiânia, Goiás — Foto: Divulgação/Polícia Civil João do Rosário Leão morreu após ser baleado em uma farmácia de Goiânia, Goiás — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Sempre armado

O investigado tinha registro como atirador esportivo, podendo usar a arma apenas em situações específicas. Porém, testemunhas contaram que ele se apresentava como policial, às vezes militar e às vezes penal, estando constantemente armado e fazia disparos várias vezes.

«A gente soube, no entanto, que ele usava essa arma frequentemente, sacando em discussões com a namorada, em brigas de trânsito», disse o delegado.

Veja outras notícias da região no g1 Goiás .

5 de 5 Felipe Gabriel Jardim, suspeito de matar sogro João do Rosário Leão em farmácia de Goiânia, Goiás — Foto: Reprodução/TV Anhanguera Felipe Gabriel Jardim, suspeito de matar sogro João do Rosário Leão em farmácia de Goiânia, Goiás — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

VÍDEOS: últimas notícias de Goiás

200 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com