Jovem mãe mata filha e atira filho pela janela do segundo andar – Mundo – Correio da Manhã

Uma mulher é suspeita de ter morto a filha de sete meses, e de ter ‘atirado’ o filho de um ano do segundo andar de um apartamento, na manhã desta terça-feira, na Califórnia, nos EUA. Segundo a agência de notícias Associated Press , as autoridades foram alertadas por um vizinho que ouviu os gritos e o choro do menino. De acordo com a testemunha, a mãe, de 24 anos, estaria a segurar o filho na janela do segundo-andar. “Acabou por deixar a criança cair dessa altura. Dos testemunhos que recolhemos não foi um ato acidental, foi intencional”, afirmou Marcelo Blanco, capitão da polícia de Los Angeles, EUA. O menino caiu de uma altura entre os quatro e os cinco metros e partiu uma das pernas. A mulher atirou-se pela janela quando as autoridades chegaram ao local, acabando por sofrer algumas lesões na face. Ambos encontram-se hospitalizados, mas fora de perigo. Quando as forças policiais entraram no apartamento encontraram a bebé, que acabou por morrer no hospital, com ferimentos no crânio e lesões internas. As autoridades continuam a investigar o motivo do incidente com contornos extremamente “trágicos” e “atípicos”. O pai das crianças falou à comunicação social e mostrou-se bastante surpreendido com o sucedido. Visivelmente perturbado afirmou não saber o que teria motivado a mulher a cometer este crime. A mulher vai ser detida após sair do hospital.

