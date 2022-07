Jovem de 21 anos morre afogado na praia de Santo Amaro de Oeiras

Entornointeligente.com /

«A vítima (…) foi resgatada para terra, em estado inconsciente, pelos nadadores-salvadores de serviço na praia, onde de imediato iniciaram as manobras de reanimação, com recurso ao Desfibrilhador Automático Externo (DAE)», explicou esta força policial, num comunicado.

Após a chegada dos elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, estes continuaram as manobras de reanimação à vítima, não tendo sido possível reverter a situação, tendo sido declarado o óbito no local, acrescentou a mesma fonte.

A Autoridade Marítima Nacional adiantou também que o gabinete de psicologia da Polícia Marítima está a «prestar apoio aos familiares da vítima».

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

