Jovem de 19 anos em prisão preventiva por disparos sobre dois homens em Almada

Entornointeligente.com /

Um jovem de 19 anos foi identificado e detido por tentativa de homicídio de dois homens, no concelho de Almada, distrito de Setúbal, encontrando-se já em prisão preventiva, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ explicou que o homem foi detido fora de flagrante delito por sobre ele recaírem «fortes indícios da prática de dois crimes de homicídio qualificado, na forma tentada», sobre dois homens, de 21 e 23 anos de idade, e de um crime de detenção de arma proibida.

De acordo com a PJ, os factos ocorreram em 20 de julho, junto à lota de pesca da Costa da Caparica, quando o presumível autor do crime «intercetou as viaturas nas quais as vítimas se faziam transportar e, de seguida, atingiu, a tiro, uma dessas mesmas vítimas numa coxa e tentou atingir a outra na cabeça».

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever A medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, foi aplicada após primeiro interrogatório judicial.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com