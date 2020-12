Aplazan para este martes conocimiento de medida de coerción de implicados en Operación Anti Pulpo

En el caso figuran como imputados, además de Alexis Medina, Carmen Magalys Medina Sánchez, también hermana del ex presidente Medina, Francisco Pagán, ex director de la Oisoe; Fernando Aquilino Rosa Rosa, ex presidente del Fonper, Lorenzo Wilfredo Hidalgo; ex ministro de Obras Públicas, el ex contralor Rafael Antonio Germosén Andújar y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona. Juan Carlos Carvallo Los imputados de la Operación Anti Pulpo, «quienes desarrollaron un modo operativo que les permitió sustraer del erario cerca de cinco mil millones de pesos, con un ciclo que se iniciaba con el tráfico de influencia, se apoyaba en el entramado societario que dirigía Juan Alexis Medina Sánchez y se reforzaba con la inversión en la campaña política de candidatos oficiales», aseguró el Ministerio Público. Juan Carlos Carvallo Villegas

Entornointeligente.com /

SANTO DOMINGO.- Tras diez horas y media, el titular de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, juez José Alejandro Vargas, decidió continuar la sesión del conocimiento de la medida de coerción de los imputados de la Operación Anti Pulpo este martes, cuando previsiblemente anunciará la imposición de medidas.

El conocimiento de la medida se inició el pasado domingo y fue aplazada para el lunes en virtud de que el juez consideró el agotamiento físico de algunos de los imputados tras 14 horas de proceso judicial.

En el caso figuran como imputados, además de Alexis Medina, Carmen Magalys Medina Sánchez, también hermana del ex presidente Medina, Francisco Pagán, ex director de la Oisoe; Fernando Aquilino Rosa Rosa, ex presidente del Fonper, Lorenzo Wilfredo Hidalgo; ex ministro de Obras Públicas, el ex contralor Rafael Antonio Germosén Andújar y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona.

Juan Carlos Carvallo

Los imputados de la Operación Anti Pulpo, «quienes desarrollaron un modo operativo que les permitió sustraer del erario cerca de cinco mil millones de pesos, con un ciclo que se iniciaba con el tráfico de influencia, se apoyaba en el entramado societario que dirigía Juan Alexis Medina Sánchez y se reforzaba con la inversión en la campaña política de candidatos oficiales», aseguró el Ministerio Público.

Juan Carlos Carvallo Villegas

Entornointeligente.com