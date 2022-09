Entornointeligente.com /

Jota Quest defende a Amazônia e faz show festivo e previsível no Rock in Rio Banda pop substituiu o trio de rap Migos. Rogério Flausino fez discurso ambiental e disse: 'Isso aqui é de todo mundo, não tem lado'. Por g1

04/09/2022 17h27 Atualizado 04/09/2022

1 de 3 Jota Quest se apresenta no terceiro dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Mauro Pimentel/AFP Jota Quest se apresenta no terceiro dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Mauro Pimentel/AFP

O Jota Quest apostou nos pedidos para botar as mãozinhas pra cima, jogar os braços pro lado e acender a luz do celular no show de abertura do Palco Mundo no final da tarde deste domingo (4) no Rock in Rio.

Pela quarta vez no festival, a banda, que não lança um álbum novo desde 2015, não tinha nem chance de surpreender, mas deixou o público que já tinha chegado ao festival pulando feliz no final de uma hora de show.

2 de 3 Jota Quest — Foto: Stephanie Rodrigues/g1 Jota Quest — Foto: Stephanie Rodrigues/g1

Além de fazer casais se abraçarem em «Fácil» e amigos pularem juntos em «Do seu lado», o vocalista Rogério Flausino mostrou uma bandeira com a frase «Amazônia livre» e fez um discurso em defesa do meio ambiente:

«Amanhã é o Dia da Amazônia, sabiam?», ele lembrou, citando também outros biomas: «Salve a Serra do Curral, o Pantanal, a Chapada dos Veadeiros. Isso aqui é de todo mundo, não tem lado», ele complementou.

3 de 3 Jota Quest Rock in Rio — Foto: Stephanie Rodrigues/g1 Jota Quest Rock in Rio — Foto: Stephanie Rodrigues/g1

O festival fez a escolha mais conservadora possível ao escalar o quinteto pop mineiro para substituir o trio de trap Migos, que cancelou seu show de última hora.

A banda está na turnê Jota25, mesmo que já tenha 29 anos de formação e 26 anos desde o primeiro disco (a previsão era começar os shows em 2020, o que não foi possível por causa da pandemia).

O show ia terminar com menos de uma hora quando Rogério complementou com uma versão a cappella do tema oficial do Rock in Rio, com o público cantando junto. Não tem show menos arriscado que esse.

