Jota marca no Celtic e homenageia Chalana

O internacional sub-21 português Jota Filipe contribuiu este domingo para a goleada (0-5) do campeão Celtic na visita ao Kilmarnock, ao marcar o segundo golo, com dedicatória a Fernando Chalana .

Jota «disparou» uma «bomba» de fora de área, aos 35 minutos, e de imediato apontou para o céu e apontou para uma braçadeira que utilizou no pulso com a inscrição do nome de Chalana, antiga glória do Benfica e do futebol português.

Na Escócia, Jota continua a ser um jogador crucial no Celtic, clube que esta época accionou a opção de compra do ex-Benfica. Jota marcou na primeira jornada, assistiu em três golos na segunda, e voltou aos golos este domingo.

O jogador, de 23 anos, fez toda a formação no Benfica até chegar aos seniores, e enquanto jovem conviveu com Chalana , que, no Seixal, fez parte de várias equipas técnicas dos escalões mais jovens do clube.

— Celtic Football Club (@CelticFC) August 14, 2022 Já nos seniores, Jota ainda integrou a equipa principal em parte de 2018-19 e em 2019-20, até ser emprestado ao Valladolid e, depois, ao Celtic.

No campeonato escocês, em que foi campeão na primeira época, Jota vê o Celtic liderar a competição esta época, a par do rival Rangers, com os mesmos nove pontos em três jogos.

