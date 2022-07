Josimar Chire: el tacneño que difunde la Inteligencia Artificial en América Latina

Entornointeligente.com /

Los padres de Josimar son dos importadores de telas, nacidos en Tacna y Moquegua , que forjaron su espíritu independiente. De su etapa escolar, recuerda que solía destacar en los cursos de ciencias y matemáticas, y que su madre lo ayudaba a repasar las lecciones. Posteriormente, fue admitido en cinco universidades para seguir la carrera de Ingeniería de Sistemas. Finalmente, escogió la Universidad Nacional de San Agustín, en Arequipa. «Decidí irme a Arequipa por un tema de independencia personal. Durante la etapa escolar mis padres fueron figuras esenciales y me enseñaron que con esfuerzo podía lograr todo lo que me proponía», recalcó. El paso por la universidad se caracterizó por la música, videojuegos y largas caminatas en los ratos libres, pero también fue una de las más complejas, ya que su introvertida personalidad le impidió pedir ayuda en algunos temas. Esto hizo que se retrasara en algunos cursos, lo cual le generó inseguridad. Al estar lejos de la familia, buscó refugio en un grupo cristiano y fue gracias a ello que pudo recuperar la motivación, además de ayudarlo en otros aspectos de su vida. Lea también: Iván Lobato: El físico peruano que rompió la barrera de la adversidad Motivación para triunfar «Puedo decir que esta experiencia me salvó; tuve la oportunidad de compartir mis miedos con otras personas que supieron escucharme y orientarme, pero, sobre todo, me devolvieron la motivación que había perdido», manifestó al recordar el momento exacto en que reencontró el norte. De esa forma, comenzó a tomar la iniciativa para entablar amistades que le hicieron descubrir la inteligencia artificial, un área con la cual comenzó a desarrollar gran afinidad, a tal punto que participó en investigaciones en esa materia. Al terminar una maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, postuló para ser investigador a tiempo completo en el Perú, y al no hallar oportunidades, exploró la posibilidad de continuar su especialización en Brasil. Lea también: Paolo Mogollón: su amor por la ciencia marca la diferencia en Nueva York En Brasil Así obtuvo dos pasantías. La primera en el 2016, en laboratorio de Bioinformática en Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, Brasil. Y el segundo, en el 2017, en el laboratorio de Informática Visual en Universidade Estadual de Campinas, Brasil. La experiencia fue muy gratificante y valiosa, motivo por el cual decidió volver al gigante de Sudamérica. Desde el 2019 cursa un doctorado en Ciencia de la Computación en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Tiene previsto continuar su vida académica con un posdoctorado. En el 2017 ganó el concurso de Tesis de Maestría en LACCI(Latin American Conference in Computational Intelligence), una conferencia cuyos principales objetivos es promocionar un escenario y foro internacional de alto nivel para que científicos, investigadores, ingenieros y educadores difundan sus últimos resultados de investigación e intercambien puntos de vista. En la actualidad participa en la formulación de proyectos para difusión y capacitación de Inteligencia Artificial para Latinoamérica, y dicta charlas en línea y presenciales para fomentar la investigación en el Perú. Mediante esta iniciativa busca enseñar a otras personas a simplificar algo que a primera impresión parecería muy complejo de aplicar. Indicó que «esto nace de algo personal, pues a mí no se me hizo fácil emprender este camino ligado a la academia y sé que como yo hay personas que buscan superarse. Me llena de satisfacción poder ser parte de este proceso». Se alegra de inculcar a otras personas su pasión, como lo es la investigación, y aportar con ideas nuevas para buscar soluciones a los problemas en diferentes áreas, como la medicina y mecánica, entre otras. Josimar nos dice que su objetivo primordial es impulsar a otros peruanos para que apuesten por la investigación y confíen en sus capacidades. «Los peruanos podemos, los jóvenes pueden lograr sus objetivos, tienen que enfocarse y decidirse», subrayó. Lea también: Peruano tiene 19 años y ya está en universidad top de EE. UU y en Silicon Valley Más en Andina ???? Los representantes diplomáticos y autoridades peruanas residentes en Francia participaron de una ceremonia conmemorativa del aniversario de la independencia patria. https://t.co/CVdRMOJHGb pic.twitter.com/3F6SiQxaoo

