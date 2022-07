Joshua: Extraño los días que lastimaba a mis rivales

Entornointeligente.com /

LONDRES, Inglaterra — Anthony Joshua ha dicho que quiere usar su ventaja de poder y tamaño sobre Oleksandr Usyk cuando ambos se enfrenten en una revancha en Jeddah, Arabia Saudita, en agosto.

Joshua (24-2, 22 KOs), de 32 años, intentará reclamar sus títulos de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) cuando se enfrente a Usyk (19-0, 13 KOs), de 35 años, el 20 de agosto. Ninguno de los dos ha competido desde la victoria por decisión unánime de Usyk sobre Joshua en el Tottenham Hotspur Stadium en septiembre.

Selecciones Editoriales Joshua: Ganar a Usyk me dará estatus de ‘leyenda’ 7d Mike Coppinger | ESPN Joshua firmó acuerdo de transmisión con DAZN 14d Reuters Revancha Usyk-Joshua fijada para agosto 20 11d Mike Coppinger | ESPN 2 Relacionado A pesar de obtener una cómoda victoria, Usyk sufrió un corte profundo sobre su ojo derecho al final de esa pelea, que Joshua parecía disfrutar infligiendo.

«Su peinado [el de Usyk] es diferente, y tiene una cicatriz en el ojo», dijo Joshua en una conferencia de prensa el miércoles.

«Estaba recordando, corté los rostros de algunas personas: Paul Butlin, Usyk, le partí el labio a [Kubrat] Pulev.

«Solo raspé a [Andy] Ruiz, él no cuenta porque me refiero a romper caras correctamente. Me gustan esas cosas, nunca tuve un estilo, simplemente me adapté.

«Uno de mis puntos fuertes era mi poder, pero siempre quise seguir ese camino de ser un boxeador limpio, ‘golpear y que no me golpeen’, especialmente si quiero tener una carrera larga y exitosa».

«Necesitas tener una buena defensa, pero me alejé del lado feroz del boxeo donde sabía que podía golpear y aturdir a la gente. Y extraño los días en que cortaba la cara de la gente y las lastimaba, seguro. Así que estoy buscando ansioso por volver a eso».

La revancha en agosto será la 12ª pelea por el título mundial de Joshua desde que se convirtió por primera vez en campeón de peso pesado en 2016 con una victoria sobre Charles Martin. Sin embargo, será la primera sin el entrenador Robert McCracken, de quien Joshua se separó después de la derrota ante Usyk en septiembre.

McCracken supervisó el entrenamiento de Joshua como aficionado y lo ayudó a ganar el oro olímpico en boxeo en Londres 2012 antes de continuar guiándolo cuando ingresó a las filas profesionales poco después. En cambio, el británico será entrenado por Robert García para la revancha de Usyk.

Top Rank Boxing está en ESPN y ESPN+ . Suscríbete a ESPN+ para ver eventos exclusivos de boxeo , pesajes y más (Sólo EE.UU.).

Sábado 2 de julio, 5 a.m. ET ESPN+: Mairis Briedis vs. Jai Opetaia, 12 rounds, por el título peso crucero FIB de Briedis

Sábado 2 de julio, 2 p.m. ET ESPN+: Joe Joyce vs. Christian Hammer, 12 rounds, eliminatoria peso pesado CMB

«En términos de que Rob no esté en el campamento, está bien. No hay problema», dijo Joshua. «El boxeo es el boxeo… se necesitaba un entorno diferente en ese momento, así que está bien, no hay problema. Sabía lo que quería hacer. No me obligaron, fue mi propia decisión».

Joshua dijo que creía que estaba venciendo a Usyk durante su primera pelea en septiembre, que Usyk ganó por unanimidad según los puntajes del juez.

«Juro que pensé que estaba [ganando la pelea.] Pensé que me parecía a Muhammad Ali allí», dijo Joshua.

«A lo largo de la pelea, pensé que estaba ganando, pero en ese momento sabía que estaba cerca. Pensé que en ese momento estaba bien en la pelea porque no parecía que hubiera ninguna comunicación real sobre dónde estaba Estoy en como: ‘Estás perdiendo esta pelea … estás abajo por dos rounds’. No entendí eso.

«No culpo a nadie por decir eso, pero no tuve la impresión de que estaba perdiendo la pelea. Pensé que estábamos bien en eso. Por eso, cuando anunciaron el nombre, dije: ‘¿Eh?’

«Todo fue solo ‘eso es todo, sigue adelante’. Así que estaba jabeando y jabeando. Fue difícil de aceptarlo después. Ahora, cuando lo veo de nuevo, creo que él ganó por tres asaltos, probablemente desde el noveno en adelante».

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com