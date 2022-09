Joseph Oughourlian: «PRISA tiene un gran futuro en la educación y los medios»

Entornointeligente.com /

El presidente del grupo PRISA, Joseph Oughourlian, ha defendido hoy el valor y las perspectivas de crecimiento de la compañía. En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el directivo ha destacado que la compañía, editora de CincoDías , tiene un gran futuro en educación, donde es una compañía líder en los mercados latinoamericanos, y medios de comunicación, cuyas marcas juegan un papel fundamental en la democracia española y en los países donde está presente.

«Estamos reinventando este modelo y tenemos mucha esperanza para el futuro», ha afirmado Oughourlian.

El ejecutivo ha recordado la importancia del acuerdo de refinanciación de la deuda, alcanzado en febrero de este año. «La empresa tenía un problema de deuda excesiva desde hace 15 años. Antes no se refinanciaba, se reestructuraba la deuda. Los acreedores venían y nos decían que había que vender un activo. Y aquello era una mala señala para el mercado», ha indicado Oughourlian, quien ha precisado que la refinanciación fue su primer gran objetivo. «Me llevó un año, pero hemos logrado un acuerdo flexible, hasta 2026, y eso es bueno para la empresa», ha explicado el ejecutivo. Oughourlian ha añadido que la empresa tiene todavía una deuda excesiva y ahora empieza un periodo «en el que tenemos que rebajarla».

En este sentido, ha destacado que, tras 15 años con este problema de deuda, si PRISA no tuviera unas marcas y unas plantillas excelentes, no habría resistido.

Oughourlian ha señalado que los medios de PRISA tienen una línea editorial histórica «que a mí me gusta». «En España la mayoría de los periódicos son de derechas, si tengo el único medio de izquierdas, para qué voy a cambiar. Lo hicimos en el pasado y perdimos lectores y oyentes. Creo que es un buen negocio», ha explicado el directivo, quien ha insistido en que «es un orgullo presidir una compañía como esta, con unos medios de calidad, que contrastan las informaciones».

El ejecutivo ha señalado que PRISA tiene una presencia en la radio única, con un activo «espectacular» como la Cadena SER, que llega a todos los pueblos de España, y que puede presumir de la posición de sus emisoras en países como Colombia, México y Chile. «Creo mucho en el futuro de la radio, que va a evolucionar de lineal a no lineal», ha indicado Oughourlian, quien ha añadido que el grupo ha hecho una apuesta muy fuerte por el podcast.

Con respecto a Santillana, el ejecutivo ha recordado que al grupo le tocó vender la división española. «En plena pandemia y sin poder refinanciar, tuvimos que vender», ha señalado Oughourlian, quien ha recordado que el activo que queda es muy internacional. El ejecutivo ha afirmado que la compañía ha desarrollado un nuevo modelo de enseñanza en Latinoamérica, basado en las tecnologías digitales, «que está explotando». Oughourlian ha recordado que en toda Latinoamérica cerraron las escuelas durante dos años, con graves consecuencias sociales.

«Ofrecimos a las escuelas nuestros productos digitales, que aportan mucho valor. Ahora, en todos los países en los que estamos presentes se están registrando mejores resultados», ha señalado el ejecutivo, quien ha insistido en que «da mucha satisfacción aportar algo tan importante a las comunidades como son la educación y los medios de comunicación, que son dos grandes pilares de la democracia».

Oughourlian ha defendido el acuerdo con Grupo Godó para comprar su participación minoritaria en el negocio de radio de PRISA. «Fue algo muy natural, no tenía sentido tener minoritarios, y al final llegamos a un acuerdo que demostraba la apuesta de PRISA por la radio, que este año es el negocio que mejor se está comportando en ingresos y resultados», ha dicho.

El ejecutivo ha descartado el retorno de PRISA al negocio de la televisión y ha defendido la apuesta por el mundo del vídeo. «El vídeo sí me interesa, no entiendo un periódico que en su página web no ofrezca vídeos, que es algo que quiere la gente joven», ha indicado.

Con respecto al futuro, Oughourlian ha señalado que no tiene ambición de crear una dinastía en los medios de comunicación. «Hay que ser humildes. PRISA es un grupo histórico que existía antes de mi llegada y seguirá existiendo tras mi marcha», ha afirmado.

En relación a la entrada en el capital de Indra de Amber, su grupo de inversión, Oughourlian ha afirmado que es una compañía espectacular, que no tiene deuda y genera mucha caja. El directivo, que ha querido homenajear a Fernando Abril, antiguo presidente de Indra, por su gestión, ha indicado que es una oportunidad de inversión interesante. «Es una compañía clave para este país en este momento, porque el Gobierno tiene que aumentar la inversión en defensa», ha indicado Oughourlian, quien ha defendido la estrategia del Gabinete de impulsar la creación de una industria de defensa de alto valor y que genera empleo.

