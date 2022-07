Joseph Blatter diz que terminaram sete anos de mentiras

Entornointeligente.com /

O suíço Joseph Blatter, ex-presidente da FIFA, disse hoje que terminaram «sete anos de mentiras», depois de ter sido, juntamente com o francês Michel Platini, absolvido de acusações de corrupção.

«Olá amigos, estou de volta, ainda forte. Terminaram sete anos de mentiras. Agora o jogo está de novo na direção correta. Ou como disse Michel Platini: vão voltar a ter notícias nossas», disse Blatter, em publicação nas redes sociais.

Hello my friends, I’m back , still going strong, seven years of lies have ended. Now the game is again in the right direction. Or as Michel Platini puts it: You will hear from us again. I wish you a great weekend. #FIFA #UEFA #CAF #AFC #CONMEBOL #CONCACAF #OFC #IOC #Platini

– Joseph S Blatter (@SeppBlatter) July 15, 2022

Subscrever Em 08 de julho, Michel Platini e Joseph Blatter, antigos presidentes da UEFA e da FIFA, respetivamente, foram absolvidos das acusações de corrupção, após seis anos de investigação e duas semanas de julgamento na Suíça.

Numa entrevista ao canal televisivo LCI, Platini garantiu que não tem vontade de voltar ao futebol, embora queira encontrar «os culpados» que estiveram ausentes do julgamento por corrupção.

Blatter e Platini eram suspeitos de terem combinado o pagamento ilícito de dois milhões de francos suíços (1,8 milhões de euros) por parte da FIFA ao então dirigente máximo da UEFA.

Platini terá recebido a quantia em 2011, alegadamente, pelos serviços prestados como conselheiro de Blatter entre 1998 e 2002. Ambos justificaram o pagamento tão diluído no tempo com o facto de as finanças da FIFA, na altura, não permitirem remunerações tão elevadas como as acordadas entre Blatter e Platini.

O caso já foi julgado nas instâncias desportivas, tendo Blatter, que renunciou à presidência da FIFA em 2015, sido suspenso por seis anos de qualquer atividade ligada ao futebol, por «abuso de posição», «conflito de interesses» e «má gestão», e Platini recebido uma punição de quatro anos.

