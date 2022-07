Joselo López: «El nivel de conflictividad dependerá del gobierno»

Entornointeligente.com /

El vicepresidente del Pit-Cnt y secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Joselo López , advirtió en entrevista con El País si bien el sindicato firmó un acuerdo salarial en el marco de la Rendición de Cuentas , existen flancos abiertos que les dejan «las manos libres» a los gremios para movilizarse: desde la reforma de la seguridad social al TLC con China . «Si el gobierno viene por todo, se arriesga a que los trabajadores asuman un protagonismo más relevante», auguró.

-¿Qué lectura hace del proyecto de Rendición de Cuentas que se envió al Parlamento?

-Si bien tiene algún punto interesante, sobre todo porque ha habido un avance para completar la recuperación del salario perdido en los primeros años del gobierno, desde el punto de vista general tiene muchas deficiencias. En un país donde las materias primas están con valores muy importantes, la exportación ha aumentado considerablemente y la economía y la recaudación del Estado crecen, el incremento (del gasto) ni siquiera cubre la sobre recaudación que tuvo el Poder Ejecutivo en el último año: anda arriba de los US$ 330 millones y el incremento de la Rendición es de US$ 226 millones. Por eso para nosotros tiene gusto a poco. El gobierno podría haber hecho un esfuerzo más importante y se quedó a mitad de camino. No hay una fuerte apuesta a la inversión pública, ni al desarrollo de las empresas públicas. Todo esto cierra un círculo bastante complejo.

-La Confederación de Organizaciones de Funcionarios Públicos (COFE) alcanzó un acuerdo que otorga un aumento del 6% para los funcionarios . Con eso, ¿su principal demanda quedó saldada?

-Si firmamos es porque estamos conformes con el convenio, pero eso no quiere decir que no creamos que se podría haber hecho un mayor esfuerzo por parte del Poder Ejecutivo, ni que hayamos concretado el 100% de lo que reclamábamos. Lo que sí, con esto lo que va a pasar es que los salarios más bajos de la Administración Central y (el inciso) 220 no solo terminarán de recuperar el salario perdido sino que van a tener algún punto de crecimiento. Pero no debemos olvidar que eso no es solo por la plata que pone el Poder Ejecutivo, sino por la distribución que nosotros le dimos, donde priorizamos los salarios más bajos. Tampoco tenemos que olvidarnos que hay un sector de trabajadores que no va a terminar de recuperar ese 6% y va a estar en un 3,5% o 4%, según lo que pase en 2024. Y otra cosa a destacar es que este convenio no solo es salarial sino que engancha a los beneficios que tiene COFE y que se vencían este año.

El vicepresidente del Pit-Cnt Joselo López. Foto: Archivo El País. -Los sindicatos policiales obtuvieron un 2,5% de aumento adicional , pero hubo fricciones con COFE por esa negociación. ¿Se sintieron desafiados por ese gremio?

-No, para nada, porque el sindicato policial no es parte de COFE. La confederación negocia por sus afiliados, que son los trabajadores de la Administración Central y los Servicios Descentralizados, excepto policías y militares. Por eso nos molestamos cuando dijeron que habíamos puesto una cláusula diciendo que no podían tener más aumento de salario. Eso es una falacia y lo salimos a aclarar. El ministro (del Interior, Luis Alberto Heber ) también aclaró la situación y se desmarcó. Igual, es importante para COFE que el convenio de referencia siga siendo el suyo. Y hay una cosa más a destacar: el sindicato policial podía haber dicho «no queremos la distribución que logró COFE y vamos todos a un bolsón de dinero más el 2,5% y repartirlo de otra manera». Sin embargo, se apegó al convenio de COFE y estableció un 2,5% por encima. La virtud de nuestro convenio es que todos recuperan (salario), pero es más rápido para los más sumergidos, que además crecen.

-Tras este acuerdo salarial del gobierno con COFE, ¿puede anticiparse un escenario de paz sindical?

-Tenemos un convenio y de la misma manera que le exigimos al gobierno que cumpla con lo que se firma, nosotros por el tema salarial -a no ser que pase algo muy raro- no podemos tomar medidas hasta 2025. Ahora, por el resto de las cosas -reestructura, carrera administrativa, licencias médicas, condiciones de trabajo- tenemos las manos libres para avanzar en cualquier tipo de movilización. La lógica de COFE siempre ha sido primero negociar, pero si no se avanza habrán movilizaciones.

-¿Qué pasará a nivel privado? La mayoría de los grupos tienen acuerdos vigentes…

-Por este año, pero el que viene será clave en la actividad privada… Ahora está el tema de la reforma de la seguridad social, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con China y no se ha terminado de redondear la Rendición, entonces seguramente va a haber movilizaciones. El escenario de aquí para adelante es complejo, dependerá de la postura del gobierno y de cómo maneja la negociación colectiva cuánto aumenta o no la conflictividad.

-El gobierno «es mano», según lo que usted dice.

-Sí, indudablemente. El gobierno tiene que determinar cómo se va a desarrollar la conflictividad, no porque ellos la definan sino porque lo que pesa es la situación del país. El gobierno necesariamente tiene que abrir ese derrame (de la economía) porque si no la acumulación de la riqueza sigue en pocas manos. Si el gobierno viene por todo -reforma de la seguridad social, TLC con China, Rendición insuficiente, no hay inversión publica- se arriesga a que los trabajadores asuman un protagonismo más relevante.

-El Pit-Cnt rechaza un TLC con China, pero ni siquiera se conocen sus implicancias. ¿Qué riesgo ve la central?

-Todavía no se sabe (su alcance), pero descontamos que un acuerdo de esta naturaleza realizado por fuera del Mercosur es complejo y puede traer mucho riesgo para la producción nacional y la mano de obra de nuestro país. En ese sentido, hemos tenido una visión coherente cuando se habló esto con el gobierno del Frente Amplio y lo mismo estamos haciendo ahora.

-¿Cómo es el diálogo hoy con los actores del gobierno?

-Es muy bueno, es hasta más adecuado que con el gobierno anterior. Cada vez que levanto un teléfono me contestan. En lo que falla el gobierno es en la negociación colectiva. Ahí hay que hacer recíprocas concesiones y el gobierno no está muy dispuesto a eso. Lo hizo con el convenio de COFE, con el de la enseñanza y alguna cosa más, pero en general toma decisiones inconsultas que involucran a los trabajadores. Por supuesto que tiene que gobernar, pero hay temas que deberían ser negociados y ahí hay dificultades.

