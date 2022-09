Josef Martínez fue suspendido por Atlanta por «conducta perjudicial»

Entornointeligente.com /

Atlanta United informó que suspendió de los entrenamientos del equipo al venezolano Josef Martínez por «conducta perjudicial» y no será convocado para el juego del sábado ante Toronto FC.

Anunció que dicha suspensión será hasta el lunes 12 de septiembre, pero no dio mayores detalles sobre el motivo.

De acuerdo al periodista de The Athletic , Pablo Iglesias Maurer, la sanción se produjo por, «voltear una mesa llena de pollo y arroz en el vestuario», luego de la derrota del equipo ante Portland Timbers del venezolano Giovanni Savarese.

Luego el técnico Gonzalo Pineda le reclamó, lo que generó un enfrentamiento que estuvo cerca de llegar a lo físico.

📰 | #ATLUTD announced today it has suspended Josef Martínez for one game. https://t.co/c53t6lxdQ5

— Atlanta United FC (@ATLUTD) September 7, 2022

