BTS ARMY atentos, que Mattel anunció fecha de lanzamiento de muñecos en México

Entornointeligente.com / Si adoras a la banda BTS y vives en México, no hay mejor noticia para ti el día de hoy. Ya que la marca de juguetes Mattel ha decidido lanzar sus muñecos de los miembros de BTS. De Corea con amor Además, los precios no están elevados por los cielos, y son bastante accesibles, costando solamente $400 pesos cada uno. Cada muñeco medirá unos 29 centímetros de alto y vendrá articulados en 11 puntos. Además de que vestirán prendas icónicas que seguramente los fanáticos de todo el mundo reconocen. El anuncio de que llegarían a México vino de parte de Mattel mismo dentro de sus redes sociales. En donde dijeron que saldrán a la venta en verano, era ser mucho más específicos. Serán lanzados a nivel mundial el día 1 de Septiembre del 2019. https://twitter.com/Mattel/status/1107579082831732736 Por ahora, puedes ver el nivel de detalle que se está manejando en estas figuras de colección. Un detalle que llega incluso a emular los hoyuelos del rostro. Cosa que casi no se ve en ningún otro producto https://twitter.com/Mattel/status/1107899505024745472 Por lo que podemos estar seguros que Mattel ha cuidado mucho el nivel de calidad de estas figuras. Además anunciaron que se viene algo grande junto con el lanzamiento de los muñecos, pero no han dicho exactamente qué será. https://twitter.com/Mattel/status/1107537118669217793 ¿Podría ser tal vez un video musical hecho con ellos? Eso parece, gracias a la imagen que comparte este anuncio. Solamente queda especular pero eso es parte de la diversión que viene con cada anuncio de estos. Así que si eres parte del ARMY de BTS, entonces no debes dejar pasar esta oportunidad por nada del mundo. Recuerda, Septiembre será tu oportunidad para conseguir estos muñecos. Si quieres ver más sobre estos y los detalles de su estreno, sigue las redes sociales de Mattel. En estas comparten información y fotografías de los muñecos.Jose Antonio Oliveros Febres-Cordero

