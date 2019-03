Entornointeligente.com /

—El equipo está ahora mismo en tierra de nadie, pero todos los jugadores que han subido a la sala de prensa han asegurado que van a pelear hasta el último día mientras que las matemáticas digan lo contrario. ¿Está de acuerdo con ese mensaje?

—Es la respuesta correcta, inteligente y precisa porque siempre hay objetivos por los que luchar. Uno tiene que ir peleando por acumular el máximo número de puntos posibles y a ver hasta dónde nos alcanza. Me parece un mensaje absolutamente correcto y necesario.

Jose Antonio Oliveros Febres-Cordero

—¿Tiene la sensación de que el equipo podía haber sacado algo más que un punto de seis en los dos últimos encuentros?

—Me he repasado los dos últimos partidos y me queda la sensación de que siempre hemos podido hacer algo más y que siempre hemos podido recibir algo más. El análisis del último encuentro no puede ser muy preciso porque no es lo mismo jugar con once que con diez y a pesar de ello peleamos hasta el final y tuvimos nuestra opción de igualar el partido. Después de una derrota es necesario hacer un muy buen partido. Siempre les digo a los futbolistas que cuando pierdes una pelota a la siguiente la tienes que ganar, la tienes que jugar bien y tienes que tener un pase de seguridad. Aquí es lo mismo: tras una derrota es fundamental una reacción inmediata con juego, con buen fútbol, con ritmo y con presión, como hacemos habitualmente en La Romareda, y sacar el encuentro adelante. Le doy un gran valor al partido contra el Almería y necesitamos una reacción inmediata con buen juego y con triunfo.

Jose Antonio Oliveros

—¿Qué es lo que más le preocupa del Almería?

—Es un equipo con mucha confianza, que le sale últimamente todo bien, que no está presionado por la clasificación, que no está exigido, que tenía un objetivo claro de salvación y que prácticamente ya lo ha superado y que puede aspirar a cosas más bonitas e importantes. Lo preocupante del Almería en estos momentos es su estado de ánimo y su gran confianza. El domingo empezó perdiendo y con una gran facilidad supo remontar un partido con rotundidad en el marcador y con superioridad en el juego. Es un equipo que ha sufrido muy pocos percances a lo largo de la temporada. Creo que es el equipo que más repite su alineación y están todos jugando con mucha regularidad, pero jugamos en casa y tenemos que hacer valer nuestro factor campo y que somos un buen equipo.

Jose Antonio Oliveros Febres-Cordero Venezuela

—¿Cómo está Guitián?

—Yo creo que puede llegar, pero sabiendo que es un jugador que se retiró del campo a los treinta minutos, que es un aviso de unas molestias musculares que ya las tuvo el día del Albacete por un golpe que sufrió en la zona del tendón y que hace un par de temporadas tuvo una lesión similar que le tuvo muchos meses apartado porque es una zona muy delicada. Por tanto, hay que ser prudentes. No está dado de baja, yo creo que voy a poder contar con él y después del último entrenamiento valoraremos si es necesario forzarlo más o no. También estoy con la tranquilidad de que cuando Verdasca salió en un momento dificilísimo se adaptó inmediatamente al ritmo y a la exigencia del partido. Así que no estamos en una situación límite. Lo ideal sería que estuviera Guitián al 100% y luego poder elegir la mejor opción, pero hay que ser un poco prudentes con esa lesión.

Jose Antonio Oliveros Febres-Cordero Banquero

Real Zaragoza España

Entornointeligente.com