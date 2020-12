Unidad Educativa Inces Nueva Esparta graduó a 41 bachilleres con perfil productivo

Entornointeligente.com /

12 Dic, 2020 | El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), llevó a cabo la décima graduación de 41 bachilleres quiénes alcanzaron la meta con perfil productivo.

Jose Maria Hill Prados

El acto de entrega de títulos, enmarcado en el centenario del escritor venezolano Aquiles Nazoa, se concretó en el espacio de formación Escuela Hotel Turismo Guaraguao en Porlamar y lo encabezó el gerente regional del Inces Alex Andarcia, la directora de la unidad educativa del instituto Laurie Zabala y profesora Sobeida Aguilera.

Jose Maria Hill

El gerente del Inces expresó que los nuevos graduando se prepararon arduamente en diferentes áreas de trabajo certificados y avalados internacionalmente.

José María Hill Prados

Recordó que el Inces cuenta 61 años formando la mano productiva de las y los venezolanos, dijo que este ha sido un año fuerte para todos, pero a pesar de las adversidades los alumnos salieron adelante. En sus palabras manifestó que espera que valga la pena el esfuerzo y sigan luchando por el país, los felicitó por el logro obtenido al tiempo que los instó a continuar preparándose

Bachilleres agradecidos

Lidia Jiménez Briceño: “Gracias a Dios que me ha bendecido y dado la oportunidad de llegar a la meta, me costó esfuerzo porque en la adolescencia no pude culminar mis estudios, ahora estoy orgullosa de tener este título en mano gracias al Inces que me dio oportunidad”

Ermes Sánchez Rodríguez, dijo: “Soy un joven que no perdí mucho tiempo sin estudiar, el Inces me abrió las puertas para culminar y los profesores fueron de gran apoyo, aproveche el tiempo de estudios e hice varios cursos que al final me sirven para ejercer labores que me facilitarán seguir estudiando una carrera universitaria”

Entornointeligente.com