A nova safra de restaurantes e bares na orla do Rio

Polvo sobre salada de batata, do La Carioca Foto: Matheus Ramos / Divulgação Fora do eixo Copa-Ipanema Por muito tempo fora do radar dos cariocas, a Praia de São Conrado começa a desfrutar de novos ventos. Quiosques mais recentes — e outros reformulados — têm atraído locais e público de outros bairros

Entornointeligente.com /

Pergunte a qualquer carioca: o Rio tem a orla urbana mais bonita do mundo (e ai de quem disser que não). Se moradores e visitantes sempre apreciaram um programa com vista para o mar, com a pandemia da Covid-19 ainda à espreita, a ideia de lazer ao ar livre se tornou mais atrativa – até fundamental. De frente para a praia ou a Baía de Guanabara, o cenário formado pelo encontro da água com as montanhas ganha uma nova safra de quiosques, bares e restaurantes, além de outros já conhecidos pela boa gastronomia e coquetelaria, que aproveitaram a pausa forçada para dar uma repaginada e prometem ser destinos certeiros no verão. Nesses endereços, prepare-se para desembolsar um pouco mais – o visual, no entanto, é um espetáculo à parte.

Jose Maria Hill Prados

Rio Gastronomia 2020: saiba como ver aulas gratuitas com chefs

Na Zona Sul, três sofisticados hotéis presenteiam os cariocas com novidades à beira-mar. Reinaugurado em 2019 após três anos de obras, o Hotel Arpoador já tinha investido em um arejado deque integrado à paisagem em seu bar de praia, o Arp. Com a reabertura em setembro, a casa devolve aos cariocas um antigo e festejado hábito desde os tempos do extinto Azul Marinho, fechado em 2014: depois de anos de espera, as mesinhas e cadeiras estão de volta ao calçadão.

Delícias em desfile: sucessos do Rio Gastronomia Um clássico: o petisco recheado de couve e bacon, criado por Kátia Barbosa, dona do restaurante Aconchego Carioca, teve a receita generosamente compartilhada no Rio Gastronomia de 2013, chegou a ter 2 mil porções vendidas em um dia e ganhou o mundo Foto: divulgação Cachorro-quente: em 2015, a bordo de seu food truck estacionado no Jockey, e pouco depois de ser escolhida como a melhor chef da América Latina, segundo a revista Restaurant, Roberta Sudbrack provocou longas filas de espera por seu suddog, com linguiça levemente picante e queijo pernambucano derretido na baguete crocante Foto: Fábio Rossi / Agência O Globo Macaron gigante: recheado de chantilly e frutas vermelhas, o petisco da confeitaria Kurt ganhou versão robusta no Rio Gastronomia, fez sucesso e, pelas dimensões, chegou a ser comparado a um hambúrguer Foto: Mônica Imbuzeiro / Agência O Globo Empanadas com grife: Rafa Costa e Silva, chef do Lasai, preparou e serviu sua versão do típico petisco argentino, com recheios de carne e de queijo com cebola, no Rio Gastronomia de 2016 Foto: Adriana Lorete / Agência O Globo Uma tradição renovada ano a ano: desde a primeira edição, em 2011, baianas da equipe da chef Isis Rangel (fundadora do antigo, e histórico, Siri Mole & Cia, hoje à frente do Sabores de Gabriela) servem o típico petisco baiano ao público do Rio Gastronomia Foto: Ana Branco / Agência O Globo Pular PUBLICIDADE Bolinho de bacalhau recheado de queijo Serra da Estrela: o petisco do restaurante niteroiense Gruta de Santo Antônio chegou a ter 12 mil unidades vendidas em um único dia no Rio Gastronomia 2019 Foto: Agência O Globo Bolo de brigadeiro com calda de baunilha: sobremesa no cardápio do restaurante Irajá dessde a inauguração, a doce receita do chef Pedro de Artagão teve 3,5 mil unidades vendidas no Rio Gastronomia de 2018 Foto: Adriana Lorete / Agência O Globo Sushi Leblon: o endereço badalado na Rua Dias Ferreira ganhou posto avançado no Rio Gastronomia, com cardápio de duplas de sushi com ovo de codorna e flor de sal, entre outros luxos, mas a galera investiu mesmo foi nas porções de filadélfia Foto: Rodrigo Azevedo / Divulgação O peixe com banana, um clássico no menu do chef Claude Troisgros, ganhou versão servida no Rio Gastronomia 2018 e a plateia aprovou: 1441 pratos foram vendidos nos sete dias de evento Foto: Ana Branco Na esplanada, como foi batizado por um antigo garçom o agradável salão a céu aberto, a chef portenha Alê Maidana serve novidades saídas do forno a carvão, como as empanadas caramelizadas na brasa, recheadas de carne ou milho cremoso (R$ 24, o trio), uma receita de família. O menu pode ser degustado com a vista a qualquer hora do dia, desde o já concorrido café da manhã (R$ 71, por pessoa). Para mais tarde, o ceviche (R$ 48) vem com tortilhas de milho feitas na casa. Os drinques são um capítulo à parte: assinados por Néli Pereira, do Espaço Zebra, em São Paulo, exploram os sabores brasileiros. Prove o mojito da Amazônia (R$ 28), com infusão de fava de aridan (semente de origem africana), hortelã, demerara, limão e cumaru.

Jose Maria Hill

PUBLICIDADE Menus baratos: onde encontrar pratos baratos no Rio

Logo ali ao lado, o Gero reabriu as portas em novembro dentro do Fasano. As clássicas receitas agora podem ser desfrutadas em uma aprumada varanda com mesas e ombrelones, que avança a caminho do mar. O hotel se estende ainda até o espaçoso quiosque Marea, debruçado sobre a areia. O lugar oferece comes e bebes com a grife Fasano e cifras mais em conta. Caso do croquete de carne (R$ 38, seis unidades). O arroz de camarão (R$ 180) vem em porção para até três pessoas.

José María Hill Prados

Dobrando a “esquina” em direção à Princesinha do Mar, a varanda do Marine Restô , no sexto andar do luxuoso Fairmont (no ponto do antigo Sofitel), faz as vezes de camarote para um dos cartões-postais mais célebres do mundo. Prove a abobrinha regada com fonduta de queijo Canastra (R$ 60). Uma boa notícia é que a casa acaba de lançar um menu executivo no almoço de segunda a quinta-feira, com entrada, prato e sobremesa (R$ 100).

Quiosques no Rio: os melhores lugares nos calçadões cariocas

Entradinha no Marea, em Ipanema Foto: Lipe Borges / Divulgação No Posto 2, pertinho da Pedra do Leme, o Samba Social Clube reúne bambas como Moacyr Luz e Carlinhos de Jesus. Inaugurada um mês antes da quarentena, a filial de um quiosque na Barra reabriu em setembro com lugares reduzidos e preços convidativos. As apresentações ao vivo embalam uma visita a petiscos como bolinho de tapioca com queijo (R$ 29) e pratos mais robustos como o bobó de camarão (R$ 39). O chope (R$ 7) divide as atenções com as caipirinhas (R$ 18)

PUBLICIDADE Na outra ponta da orla No Leblon, o La Carioca Cevicheria , com unidades (no asfalto) em Ipanema e no Jardim Botânico, tem cozinha peruana. Um hit local é o ceviche de salmão ao molho shoyu e mel, com tangerina e crisps de gengibre (R$ 36). Outra pedida, o pulpo andino consiste em polvo crocante sobre salada de batata com pimentões queimados, alho e farofa de quinoa (R$ 44). Para beber, vá no clássico pisco sour (R$ 25). A poucos metros dali, no Posto 11, o Azur leva a assinatura do chef Pedro de Artagão (Irajá Redux e Formidable). Do bar gelado saem iguarias como o polvo à vinagrete (R$ 110). Pratos fartos como a moqueca de camarão (R$ 180), que serve de duas a três pessoas, são boas pedidas. A seleção etílica traz dicas como o dona yara, gim tônica com tangerina e gengibre (R$ 32).

Polvo sobre salada de batata, do La Carioca Foto: Matheus Ramos / Divulgação Fora do eixo Copa-Ipanema Por muito tempo fora do radar dos cariocas, a Praia de São Conrado começa a desfrutar de novos ventos. Quiosques mais recentes — e outros reformulados — têm atraído locais e público de outros bairros.

— Ao contrário do que muita gente pensa, a praia é um oásis e não fica muito cheia. E há, cada vez mais, boas opções no calçadão para tomar um drinque sentado ao ar livre, de frente para o mar — diz a produtora Mariana Salim, moradora e frequentadora da área.

Ato crocante do Qui Qui, em São Conrado, no Rio Foto: Joca Vidal / Divulgação Durante os meses de isolamento em que permaneceu fechado, o Qui Qui mudou de sócios e ganhou nova cara: um lounge de decoração mediterrânea com poltronas e futons, um bar e menu assinado pelo chef Ronaldo Canha (ex-Quadrucci). Entradinhas como os pastéis de bobó de camarão (R$ 38) e pratos como o atum em crosta de pimentas e gergelim, purê de batata doce com maracujá e espaguete de abobrinha (R$ 68) podem ser saboreados com coquetéis como o que leva o nome do lugar, feito com gim, licor de pêssego, suco de laranja, tônica, hibisco, funcho e espuma de açaí (R$ 38)

PUBLICIDADE Dark kitchens: entenda o que são as cozinhas fantasmas

A faixa mais badalada passa ainda pelo charmoso Barthô, tocado por Deborah Manfroi, pupila do chef José Hugo Celidônio. O ponto, inaugurado logo antes da pandemia, reabriu em julho com petiscos como a espetada de camarão de lula (R$ 20) e drinques como moscow mule com espuma de tangerina (R$ 32). No canto direito, aos pés da Pedra da Gávea e de frente para a Praia do Pepino, o So.Ga reúne surfistas e uma turma jovem e descolada, que se espalha por almofadões e espreguiçadeiras ao som de festas diurnas (para curtir sentado mesmo), como a Domply. Há sempre alguém com um drinque na mão – o gim tônica com hibisco e pepino japonês (R$ 40) é um dos mais pedidos. No cardápio, comidinhas leves como a “bruschettona” de cogumelos (R$ 42)

Chegando à Barra, o Seu Vidal é posto avançado da sanduicheria com matriz em Copacabana. Os sandubas, claro, são o carro-chefe. Prove o de frango trufado com catupiry (R$ 35). Na seara etílica, o drinque que leva chá da casa, cachaça e espuma de limão-siciliano (R$ 22) faz sucesso. Com unidades nas praias da Barra e Grumari e outra no Morro da Urca, a rede Clássico Beach Club, que surgiu voltada para a prática de esportes radicais, ganhou seu quinto ponto no Recreio no início do ano. Dica do cardápio, o bolinho de moqueca de peixe recheado de camarão e catupiry (R$ 42) pode acompanhar as criações do bar de Alex Mesquita, como o mix de vodca, caju, limão-siciliano e rapadura (R$ 38).

Pão de Açúcar como cenário: Xian reserva vista deslumbrante da cidade Foto: Tomás Rangel / Divulgação PUBLICIDADE Cercada pelo Pão de Açúcar, os jardins de Burle Marx e a arquitetura do centro da cidade, a Baía de Guanabara convida para um almoço demorado ou um brinde ao pôr do sol, observando o sobe e desce dos aviões no Santos Dumont e o vai e vem dos barcos. No Aterro, a churrascaria Assador Rio’s faz bom proveito do trunfo: na aprazível área externa, batizada de Espaço Sunset, o cair da tarde é regado a dose dupla de chope, caipirinha e gim tônica às quintas e sextas (das 17h às 20h) e aos sábados (das 18h às 21h). Na happy hour, vigora o cardápio à la carte, com petiscos como linguiça com provolone e chimichurri (R$ 52). No amplo salão envidraçado, que permite uma visão panorâmica da baía, o rodízio, a R$ 162 (crianças de 6 a 12 anos pagam R$ 78), inclui cerca de 20 cortes. O macio assador steak, continuação do ribeye, é novidade. No lugar do farto bufê de saladas e antepastos, as porções são levadas às mesas e escolhidas por QR code. Tábua de frios e queijos, saladas, farofa de ovos e polenta frita estão entre as opções

Lugares pet friendly: um roteiro com endereços bons para cachorro

Comer com os olhos é uma expressão que faz todo sentido na Marina da Glória. De frente para os veleiros que compõem o cenário, o espaço se tornou um polo gastronômico, do italiano Bota e o brasileiro Urukum ao Corrientes 348, especializado em cortes de carne argentinos. Novidade mais recente, o Kitchen Asian Food é comandado pelo nipo-carioca Nao Hara (a cargo do sushibar) e o bretão Pierre Landry (responsável pelos pratos quentes que fundem sabores chineses, tailandeses, malaios e indianos). Da primeira ala, uma dica é o tartare de atum com massago (ovas de capelim) e chips de gengibre (R$ 39). O chef francês prepara o camarão thai, salteado com cebola roxa e pimentão colorido, servido com minipanquecas (R$ 49). Da espaçosa varanda de 300 metros quadrados, com pequenos lounges e oliveiras, passeie pela carta de drinques do mixologista uruguaio Fabián Martinez, que explora texturas, aromas e sabores asiáticos. O amaterasu mistura gim infusionado com wasabi, chá verde, calda de flor de sabugueiro, sunomono de maçã verde, shiso e água tônica (R$ 30).

O bretão Pierre Landry e nipo-carioca Nao Hara comandam a cozinha do novo Kitchen Asian Food, na Marina da Glória Foto: Leo Martins / Agência O Globo PUBLICIDADE A combinação coquetéis + receitas orientais é também a fórmula de sucesso do Xian – aliada, claro, à varanda panorâmica no topo do Bossa Nova Mall, ao lado do Aeroporto Santos Dumont, que descortina uma vista única para o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Por lá, o satay de frango, marinado em páprica doce ao molho de amendoim (R$ 26, seis unidades), e o super secret pork ribs (R$ 68), costela de porco marinada no missô com saquê e especiarias, farofa panko e vinagrete de tomate cereja, são boas pedidas além dos sushis. Atrás do balcão, Rod Werner cria combinações para um brinde à altura do cenário, a exemplo do Aperol morreu (R$ 28), que leva vodca, Aperol, espumante, gengibre, bitters e espuma de laranja. Aí é só relaxar e curtir a vista

Serviço Arp. Rua Francisco Otavio 177, Arpoador – 3600-4000. Diariamente, das 7h ao meio-dia e das 13h às 21h. Assador Rio’s. Av. Infante Dom Henrique s/nº, Flamengo – 3090-2208. Seg a sáb, do meio-dia às 23h. Dom, do meio-dia às 21h. Azur. Av. Delfim Moreira, Posto 11, Leblon. Diariamente, do meio-dia às 21h Barthô. Av. Prefeito Mendes de Morais, em frente ao nº 1.400, São Conrado — 99521-4787. Qua e qui, do meio-dia às 22h30. Sex a dom, das 13h à meia-noite. Clássico Beach Club Recreio. Av. Lúcio Costa, na altura do número 16.340, Recreio — 96547-3595. Diariamente, das 9h às 21h. Outros endereços: www.classicobeachclub.com . Kitchen: Marina da Glória. Av. Infante Dom Henrique s/nº — 4042-6161. Seg a qui, do meio-dia às 15h e das 19h às 22h. Sex e sáb, do meio-dia às 22h. Dom do meio-dia às 17h30. La Carioca Cevicheria. Av. Delfim Moreira, em frente ao número 90, Leblon — 99811-9696. Seg a qua, das 11h às 17h. Qui e dom, das 11h às 21h. Sex e sáb, das 11h às 23h. Marea. Av. Vieira Souto, quiosques 3 e 4, Posto 8, Ipanema — 99539-9834. Qui a dom, do meio-dia às 20h. Marine Restô. Av. Atlântica 4.240, Copacabana — 2525-1232. Diariamente, do meio-dia às 16h e das 18h às 22h. Qui Qui. Av. Prefeito Mendes de Morais, em frente ao n° 900, São Conrado – 99501-0209. Qua e qui, das 17h às 23h. Sex, das 14h às 23h. Sáb, do meio-dia às 23h. Dom, do meio-dia às 21h. Samba Social Clube. Av. Atlântica, em frente ao número 1.218, Copacabana — 96914-9783. Diariamente, das 8h às 23h. Seu Vidal. Av. Lúcio Costa, em frente ao número 3.500, Barra — 3259-7692l. Ter e qua, das 11h às 23h. Qui e sex, das 11h à 1h. Sáb, das 10h à 1h. Dom, das 10h às 23h. So.Ga. Av. Prefeito Mendes de Morais, em frente ao número 1.500, São Conrado — 98234-1727. Ter a dom, das 9h30 às 18h. Xian. Bossa Nova Mall. Av. Almirante Silvio de Noronha 365, cobertura, Aterro do Flamengo — 2303-7080. Diariamente, do meio-dia às 23h.

Entornointeligente.com