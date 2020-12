Wall Street cierra con alza discreta

Entornointeligente.com /

Cartel de Wall Street en el Bajo Manhattan, Nueva York, 20 de enero de 2016. REUTERS / Mike Segar

El Dow Jones y el Nasdaq terminaron con pequeñas alzas el jueves en la bolsa de Nueva York, mientras el S&P 500 cerró estable.

El Dow Jones cerró en alza de 0,29% a 29.969,52 unidades. El tecnológico Nasdaq ganó 0,23% a 12.377,18 puntos. En tanto el índice ampliado S&P 500 perdió un marginal 0,06% a 3.666,72 unidades.

El impulso de la bolsa se vio mermado cerca del cierre cuando el diario The Wall Street Journal informó que Pfizer tendría dificultades con su cadena de aprovisionamiento para distribuir la totalidad de sus vacunas contra el coronavirus previstas para 2020. Sus acciones cayeron 1,74%.

El mercado sigue orientado al alza, sostenido este jueves por pedidos de subsidios de desempleo en Estados Unidos que bajaron por primera vez en tres semanas, a 712.000 contra 775.000 previstos

Además, el índice de los directores de compra de la asociación ISM para noviembre, que sirve de pauta de actividad para el sector servicios, muestra que aunque más lento, el crecimiento del ramo continúa

“El mercado está al alza aunque el Nasdaq no haya alcanzado un nuevo récord. El Dow tuvo buen comportamiento gracias a Boeing, que gano casi 6%”, indicó Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities

El fabricante recibió un gran pedido de 737 MAX de la compañía Ryanair

Los inversores también vendieron al final de la jornada para posicionarse antes de las cifras oficiales del empleo en Estados Unidos, que se conocerán el viernes, destacó Cardillo

La mayoría de los analistas esperan una tasa estable en 6,9% para noviembre

