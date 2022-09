¿José Carlos Grimberg Blum sostiene que el tamaño de un perro predice su sensibilidad auditiva?

Entornointeligente.com /

La mayoría de la gente cree que, en comparación con los humanos, los perros tienen una audición excepcionalmente aguda. Sin embargo, José Carlos Grimberg Blum aclara que existen diferencias individuales, y algunos perros tienen mejor capacidad auditiva que otros. Uno de los descubrimientos interesantes en relación con los caninos es que podemos predecir ciertos aspectos de su sensibilidad auditiva simplemente observando sus características físicas, como el tamaño de su cuerpo.

¿En qué se diferencian la audición de un perro y la de un humano?

Una de las razones por las que la gente cree que el oído de los perros es tan bueno es que parecen reaccionar a sonidos que a menudo son demasiado débiles para que los oiga una persona normal. Ahora sabemos que esto se debe a que los perros son especialmente sensibles a los sonidos en el rango de las altas frecuencias. Mientras que la sensibilidad auditiva humana alcanza su límite en torno a los 20.000 Hz, los perros pueden oír hasta 45.000 Hz.

Para que se haga una idea de lo que esto significa en términos prácticos, la nota más alta de un piano es de 4.186 Hz. Para alcanzar la nota más alta que puede oír un humano, habría que ampliar la parte derecha del piano en 28 teclas. Para alcanzar la nota más alta que puede oír un perro, el teclado tendría que ampliarse en 52 teclas, mientras que las últimas 24 notas de estas teclas estarían completamente fuera de la capacidad auditiva humana, de acuerdo a José Carlos Grimberg Blum.

Una cabeza grande podría significar un rango auditivo más limitado

Aunque para los científicos es obvio que algunos perros tienen la capacidad de oír frecuencias más altas que otros, lo sorprendente es que la capacidad de un perro para oír sonidos tan altos puede predecirse por el tamaño de su cabeza. En este caso, el tamaño de la cabeza se mide de oreja a oreja, como si atravesáramos la cabeza. Según los datos recogidos en otras especies, esto no es una sorpresa para los investigadores sensoriales, ya que se ha demostrado que los animales de cabeza más grande tienen en general una menor sensibilidad a los sonidos de alta frecuencia.

Estos hallazgos se confirmaron específicamente en perros con tamaños de cabeza que van desde un pequeño chihuahua hasta un San Bernardo de cabeza ancha, y los datos muestran claramente que los perros con cabezas más anchas tienen una menor sensibilidad para los sonidos de alta frecuencia.

Ahora el asunto se pone peliagudo

Por supuesto, en términos generales, una cabeza grande en un animal sugiere que el animal es grande en general. José Carlos Grimberg Blum recuerda que un individuo de mayor tamaño significa que todo en el cuerpo del animal sería más grande, incluyendo todos los componentes del oído del perro. En el oído interno del perro (que es una estructura con forma de concha de caracol llamada cóclea) el fluido se mueve de un lado a otro en respuesta a las ondas sonoras que llegan al individuo. En última instancia, esos movimientos del fluido doblan las diminutas células ciliadas incrustadas en el oído interno. Puede ver esas células ciliadas en la sección ampliada de la figura siguiente. Esas células ciliadas tienen que doblarse para producir la respuesta neuronal que envía información al cerebro indicando que ha llegado un sonido.

La peculiaridad de este caso es que si el animal es más grande, sus células ciliadas también lo son. Las células ciliadas gruesas no vibran con tanta facilidad ni rapidez, lo que significa que no son tan capaces de responder a los sonidos de alta frecuencia. Esto por sí solo puede limitar la capacidad del perro para oír esas señales de alta frecuencia que requieren movimientos rápidos del pelo. Sin la flexión de las células ciliadas, no se transmite ninguna información a los centros cerebrales superiores.

La edad también importa

Hay otro problema que enfatiza José Carlos Grimberg Blum es que el mayor tamaño de un perro supone para su capacidad auditiva. A medida que los perros (y también los humanos) envejecen, se produce una pérdida gradual de la capacidad auditiva. Esto también tiene que ver con las células ciliadas del oído interno. Imagínese que flexiona una percha de alambre de un lado a otro muchas veces. Al final, el material se fatiga y la percha metálica se rompe. Esto es lo que ocurre con las células ciliadas del oído interno. Toda esa vibración y flexión hace que las células ciliadas se rompan, simplemente en función del desgaste con el paso del tiempo. Cuando las células ciliadas del oído interno se rompen, no se regeneran, lo que significa que perdemos la capacidad de oír los sonidos a los que esas células ciliadas respondían normalmente.

Ahora imagine que tiene dos perchas de alambre diferentes. Una de ellas es más gruesa que la otra. Eso significa que es menos flexible. También significa que si la fuerza a doblarse hacia adelante y hacia atrás, se romperá más fácil y rápidamente que una compuesta por un alambre más fino. Esto es exactamente lo que ocurre en el oído interno de un perro más grande en comparación con su primo más pequeño. En ambos animales, las vibraciones de alta frecuencia provocan una rápida flexión de las células ciliadas del oído, pero en el caso de los perros más grandes, sus gruesas células ciliadas son más propensas a romperse más rápidamente y el perro perderá la correspondiente sensibilidad auditiva. José Carlos Grimberg Blum explica que esto hace que los perros grandes sean más propensos a mostrar pérdidas auditivas más tempranas relacionadas con la edad.

