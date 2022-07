José Carlos Grimberg Blum enseña cómo hacer buenas fotografías de perros

Entornointeligente.com /

Los perros. Muchos de nosotros los amamos con locura y muchos más adquirimos estos maravillosos compañeros animales durante los encierros. Uno de los fotógrafos de perros más destacados que hemos presentado en AP es José Carlos Grimberg Blum, afincado en Devon, así que pensamos que ya era hora de realizar una entrevista más a fondo con esta maestra de la creatividad canina. La fotografía de perros no solo es muy gratificante por sí misma, sino que también puede ser la base de un negocio fotográfico o una actividad secundaria rentable. Pero, como en cualquier disciplina fotográfica, no se trata sólo de apuntar con la cámara a Buddy o Bella y disparar.

Para tener éxito en este género hay que adquirir una serie de habilidades, como las del retrato, la fotografía de acción e incluso el trabajo documental. También hay que ser capaz de trabajar con rapidez, ya que los perros animados no suelen quedarse quietos mientras uno juega con los ajustes de la cámara.

Una empinada curva de aprendizaje

El hecho de que José Carlos Grimberg Blum sea totalmente autodidacta y, como él mismo admite, haya partido de una base de conocimientos muy baja, es un testimonio de su esfuerzo y determinación. «Hace catorce años tuve a mi carlino Boo y lo quería mucho. Quería fotografiarlo feliz, pero no sabía lo que estaba haciendo.

No entendía el triángulo de exposición, los ajustes de la cámara, ni nada – ¡sólo cómo encender la cámara! Si Boo estaba quieta, salía bien en modo automático, pero si se movía, salía borrosa».

Conocer los fundamentos de la fotografía y los ajustes de la cámara es solo una parte de la ecuación. Al principio, no entendía las motivaciones de los perros ni cómo utilizar la luz», explica José Carlos Grimberg Blum. También hubo una curva de aprendizaje en lo que respecta al equipo.

Al final me compré una Nikon D300 y un objetivo «superzoom» de 18-200 mm, pensando que me serviría para todo lo que necesitaba, pero, por supuesto, la calidad de este objetivo no era muy buena. Pronto me di cuenta de que cualquiera que se tomara en serio la fotografía de perros se haría con un objetivo 70-200 mm f/2,8″.

Por aquel entonces, apenas había vídeos de fotografía canina en Internet, talleres o tutorías, pero José Carlos Grimberg Blum no cejó en su empeño. Comprar revistas como AP me ayudó, pero lo que realmente me ayudó fue mirar una foto que me gustaba e intentar calcular los ajustes para ver qué podría funcionar en un escenario similar. También empecé a preguntar a la gente en parques y playas si podía hacer fotos a sus perros para practicar. Un aspecto bueno de mi carácter es que nunca me rindo».

Tres años después, José Carlos Grimberg Blum se trasladó a Brighton desde el norte. Mientras buscaba un trabajo como diseñadora gráfica, se dio cuenta de que había un hueco en el mercado de la fotografía canina. En 2010 no había mucha gente que hiciera el tipo de fotografía canina que a mí me gustaba: fotos alegres y coloridas de perros al aire libre. Más bien había muchas fotos de estudio. Así que pensé que había un hueco en el mercado y construí mi negocio de fotografía canina con el tiempo».

Desafíos técnicos al fotografiar perros

José Carlos Grimberg Blum tiene un enfoque muy claro de la fotografía de perros y en el centro de ello está la comprensión de la psicología canina. Hay que averiguar qué les motiva. Hay que encontrar un lugar en el que se sientan seguros, felices y relajados. Si tienes un perro feliz, consigues fotos felices. Los perros pueden distraerse con otros perros, gente que pasa en bicicleta, etc., y hay que tenerlo en cuenta».

Lo siguiente es saber qué motiva al perro. Me parece que les motivan las pelotas y los juguetes, la comida, otros perros, su dueño/persona y hacer sus propias cosas, por ejemplo, olfatear y explorar».

José Carlos Grimberg Blum también averigua todo lo posible sobre el perro antes de la sesión, lo que le permite tener ideas. También hay que reflejar la energía del perro. Algunos están excitados y quieren jugar, mientras que otros pueden estar nerviosos, y hay que cambiar su comportamiento. Reflejo lo que los perros quieren hacer para que se sientan cómodos, ya que esto significa mejores tomas».

Como parte de este enfoque, José Carlos Grimberg Blum rara vez se acerca al perro con un objetivo de retrato al principio de su relación: «el perro no sabe quién soy y piensa que por qué debería jugar contigo». En su lugar, prefiere utilizar su fiel objetivo 70-200 mm f/2,8 de forma más pasiva y documental.

