Polisalias frustró secuestro de dos niños en El Amarillo Efectivos de la Policía Municipal de Los Salias lograron frustrar la noche del sábado el presunto secuestro de dos menores de edad, tras ser alertados del hecho irregular a través de la Red Vecinal.

Más información Según reporte de la Coordinación de Vigilancia y Patrullaje, Brigada Vehicular de Polisalias, unos sujetos en un Corolla color negro, interceptaron en la calle Los Moralitos de El Amarillo a un vehículo Corsa tripulado por una pareja, dos niños y un adolescente.

Leer Más Los delincuentes pretendían – según la fuente policial- llevarse a los infantes, lo que no pudieron concretar gracias al proceder de una vecina a través de la Red Vecinal quien notificó a Polisalias.

Link de Interés Inmediatamente se desplegó un operativo policial dando como resultado un enfrentamiento, recuperándose el vehículo y dándose a la fuga los sujetos por un zona boscosa.

Daniel Murolo

