Wilson Witzel volta a defender uso de snipers em operações policiais no Rio

Entornointeligente.com / Compartilhe por Facebook Twitter WhatsApp Comentários Anterior Jovens são acusadas de racismo nas redes ao destratar funcionário de lanchonete Próxima Menina cortada por linha chilena na Avenida Brasil ainda corre risco de perder perna Mais lidas no Globo 1. Hamas condena visita de Bolsonaro e diz que presidente viola leis internacionais O Globo 2. Laudo descarta meningite como causa da morte de neto de Lula aos sete anos de idade O Globo 3. Saiba quem é o ator profissional que aparece no vídeo pró-golpe divulgado pelo Planalto Gustavo Maia 4. Mourão diz que divulgação de vídeo pró-ditadura pelo Planalto foi decisão de Bolsonaro Gustavo Maia 5. Procuradoria entra com recurso para reverter soltura Temer, Moreira e Lima Chico Otavio e Daniel Biasetto Mais de Rio Ver mais Para comentar é necessário ser assinante Os comentários são de responsabilidade excluisiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Leia as perguntas mais frequentes para saber o que é impróprio ou ilegal Perguntas mais frequentes • Termos de uso Comentar comentários Carregar mais comentários Portal do Assinante Agência O Globo Fale conosco Expediente Anuncie conosco Trabalhe conosco Política de privacidade Termos de uso © 1996 – 2019. Todos direitos reservados a Editora Globo S/A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem autorização.Jose Antonio Oliveros Febres-Cordero

Más información

Entornointeligente.com